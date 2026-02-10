Le città più trafficate d'Italia: la nuova classifica
Nuova edizione del TomTom Traffic Index che ogni anno rivela quali sono le città più trafficate al mondo. La nuova ricerca ha preso in esame i dati raccolti nel corso del 2025: delle 500 città analizzate, solo 35 hanno registrato una riduzione dei tempi di percorrenza per chilometro nel centro cittadino rispetto all’anno precedente. A livello di congestione, invece, i dati sono migliorati in 125 città.
Tra le città che nel giro di un anno hanno migliorato la congestione, riducendo i tempi di percorrenza a flusso libero, non ci sono rappresentanti dell’Italia: il motivo è che molte città italiane hanno da poco abbassato i limiti di velocità nelle strade urbane, aggiungendo piste ciclabili e potenziando le infrastrutture per supportare la rete di trasporto pubblico.
