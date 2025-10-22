Bologna è la città più smart d'Italia nel 2025: la classifica

Nuovo appuntamento con il City Vision Score 2025, l’indice che misura il grado di “intelligenza” di tutti i comuni italiani su una scala da 10 a 100. L’indice, curato da Blum e Prokalos, ha svelato quali sono le città più smart d’Italia.

Come riferito da ‘Il Sole 24 Ore’, la metodologia del City Vision Score si basa su 30 indicatori divisi in 6 diverse dimensioni: smart governance, smart economy, smart environment, smart living, smart mobility e smart people.

I risultati del 2025, oltre a confermare un certo divario tra il Nord-Est e il Sud, hanno evidenziato una maggiore diversificazione della parte alta della classifica (con 9 regioni e 24 province nelle prime 100 posizioni) e soprattutto una crescita del Centro Italia. A tal proposito Michele Pianetta, founding partner di Prokalos, ha dichiarato:

“La crescita del Centro, il restringimento delle distanze tra territori simili e la maggiore diversificazione nella parte alta della classifica ci dicono che la smartness sta evolvendo verso una dimensione più matura e concreta. Non basta più dichiarare strategie: contano la capacità amministrativa, la governance dei dati, la partecipazione delle comunità”.