Bologna è la città più smart d'Italia nel 2025: la classifica
Nuovo appuntamento con il City Vision Score 2025, l’indice che misura il grado di “intelligenza” di tutti i comuni italiani su una scala da 10 a 100. L’indice, curato da Blum e Prokalos, ha svelato quali sono le città più smart d’Italia.
Come riferito da ‘Il Sole 24 Ore’, la metodologia del City Vision Score si basa su 30 indicatori divisi in 6 diverse dimensioni: smart governance, smart economy, smart environment, smart living, smart mobility e smart people.
I risultati del 2025, oltre a confermare un certo divario tra il Nord-Est e il Sud, hanno evidenziato una maggiore diversificazione della parte alta della classifica (con 9 regioni e 24 province nelle prime 100 posizioni) e soprattutto una crescita del Centro Italia. A tal proposito Michele Pianetta, founding partner di Prokalos, ha dichiarato:
“La crescita del Centro, il restringimento delle distanze tra territori simili e la maggiore diversificazione nella parte alta della classifica ci dicono che la smartness sta evolvendo verso una dimensione più matura e concreta. Non basta più dichiarare strategie: contano la capacità amministrativa, la governance dei dati, la partecipazione delle comunità”.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Jeff Bezos e i cioccolatini di Torino: la visita a sorpresa
-
Barriere di ostriche per salvare le coste, l'esperimento in Liguria
-
Milioni di formiche nel mare del Salento: la scoperta inquietante
-
Tagliolini al pomodoro a colazione, l'idea di un hotel a Roma
-
Brignano a Domenica In fa infuriare il Veneto: la replica di Zaia
-
L'Hotel Nordik di Andalo è il Best of the Best per Tripadvisor
-
Quanto costano i dolci di chef Cracco per la Festa dei nonni 2025
-
Chi sono i miliardari più ricchi in Italia, boom di super ricchi
-
Perché coltivare avocado è diventato un affare in Italia