Le città più sicure al mondo dove viaggiare: c'è un'italiana
di
Quali sono le città più sicure dove viaggiare? A rivelarlo è la classifica frutto della nuova edizione di Safest Cities Report 2026 di Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP). La graduatoria è stata stilata combinando le opinioni di oltre 1.500 viaggiatori che hanno valutato le varie città basandosi su tre categorie principali: criminalità, salute e sicurezza dei trasporti pubblici.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Quante sono le miniere d'oro in Italia e dove si trovano
-
Chi sono i cuochi italiani premiati a The Best Chef Awards 2025
-
Nuovi hotel nel 2026, i più belli secondo Forbes: uno è in Italia
-
A Venezia turista segue il navigatore e finisce nel canale: video
-
Chef Locatelli tra gli uomini di mezza età più attraenti al mondo
-
Villa del Balbiano location de Il Diavolo veste Prada 2 a Como
-
Atto osceno a San Pietro, Papa Leone XIV ordina rito riparatorio
-
La classifica 2025 delle città italiane con il clima migliore
-
Turismo, tra Piemonte e Liguria nasce il Limonte: cosa cambia