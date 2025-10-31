Le città più sicure al mondo dove viaggiare: c'è un'italiana

Quali sono le città più sicure dove viaggiare? A rivelarlo è la classifica frutto della nuova edizione di Safest Cities Report 2026 di Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP). La graduatoria è stata stilata combinando le opinioni di oltre 1.500 viaggiatori che hanno valutato le varie città basandosi su tre categorie principali: criminalità, salute e sicurezza dei trasporti pubblici.