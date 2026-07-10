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Le città più pericolose d'Italia tra truffe e criminalità

Pubblicato:

Giulia Sbaffi

Giulia Sbaffi

Web content writer

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Non solo reati fisici, ma anche frodi online: quali sono le città italiane più pericolose sul fronte criminalità? Ce lo rivela il nuovo Crime Risk Report 2026 stilato dal sito “Truffa.net”, portale specializzato nella prevenzione dei crimini digitali. Partendo dall’allarmante dato del Ministero dell’Interno, secondo cui lo scorso anno oltre 1 milione di vittime in Italia ha subito truffe informatiche o reati finanziari, lo studio mette in risalto le città maggiormente a rischio di criminalità, sia fisica che digitale. Ecco la classifica.

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