Le città più pericolose d'Italia tra truffe e criminalità
di
Non solo reati fisici, ma anche frodi online: quali sono le città italiane più pericolose sul fronte criminalità? Ce lo rivela il nuovo Crime Risk Report 2026 stilato dal sito “Truffa.net”, portale specializzato nella prevenzione dei crimini digitali. Partendo dall’allarmante dato del Ministero dell’Interno, secondo cui lo scorso anno oltre 1 milione di vittime in Italia ha subito truffe informatiche o reati finanziari, lo studio mette in risalto le città maggiormente a rischio di criminalità, sia fisica che digitale. Ecco la classifica.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Pesce scorpione a Santa Caterina in Salento: i rischi
-
Le migliori patatine fritte surgelate del supermercato
-
A Roma inaugurata la statua di Alberto Sordi: dove si trova
-
Overtourism in Italia, le città italiane a rischio nel 2026
-
Le migliori città del 2026 per il cibo, solo una è italiana
-
Briatore al Crazy Pizza di Savelletri, il consiglio alla Puglia
-
Sonrisa, uno studio decide il futuro del Castello delle Cerimonie
-
Sardegna depredata, 4 tonnellate di sabbia e conchiglie in 2 anni
-
Vacanza gratis in Salento, ma senza smartphone: come candidarsi