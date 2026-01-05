Dalla spesa alla pizza: le città più e meno care d'Italia
Quali sono le città più e meno care d’Italia? A rivelarlo è una ricerca condotta dal Codacons che ha passato in rassegna i dati dell’Osservatorio prezzi del Mimit, creando una sorta di paniere con vari prodotti e servizi.
La ricerca consente di conoscere, per esempio, in quali città si paga di più per riempire il carrello della spesa con prodotti alimentari e anche le varie differenze territoriali per quanto riguarda un cappuccino, un pasto in pizzeria oppure un litro di latte a lunga conservazione.
E non mancano i servizi: il parrucchiere più conveniente, per esempio, si trova a Napoli, voce per la messa in piega si spendono 13 euro contro i 23,5 di Bologna. Una delle città più costose è Milano che però risulta la meno cara per lavaggio e stiratura della camicia: all’ombra della Madonnina il servizio costa 2,8 euro, mentre si sale a 5,3 euro ad Ancona e Catanzaro.
