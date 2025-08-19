Città più inquinanti d'Europa, 3 sono italiane

Ci sono tre città italiane nella classifica delle più inquinanti d’Italia secondo le stime di Ener2Crowd che ha calcolato le emissioni di Co2 equivalenti in atmosfera per il 2025.

Gli analisti di Ener2Crowd, nel commentare la classifica, hanno parlato così delle città italiane: “Torino, oltre a essere la più inquinante d’Italia, è anche la seconda città più inquinata, subito dopo Milano che si classifica prima” si legge su Forbes.

Niccolò Sovico, ceo e co-fondatore della società, ha dichiarato “Se non tagliamo drasticamente le emissioni, caldo estremo, crisi idrica, problemi sanitari e perdita di biodiversità diventeranno la nostra quotidianità” mentre Paolo Baldinelli, executive chairman e co-fondatore, ha sottolineato come sia necessario “mobilitare subito risorse ingenti: 600 miliardi di euro in più ogni anno per finanziare progetti energetici puliti, riducendo del 45% le emissioni entro il 2030 e puntando a zero emissioni nette entro il 2050”.