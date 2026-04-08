Le città più felici al mondo nel 2026, le italiane in classifica

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Quali sono le città in cui si vive meglio? Ce lo rivela l’Happy City Index 2026, che premia le “realtà urbane capaci di coniugare buona amministrazione, sostenibilità, resilienza e qualità della vita”, come spiegano gli esperti dell’ente inglese Institute for Quality of Life, responsabili dell’annuale classifica. Sono state prese in considerazione ben 250 città in tutto il mondo, analizzando diversi indicatori che influiscono sul benessere dei loro abitanti. Il risultato è davvero interessante: ecco le città più felici per il 2026.