Città più desiderabili d'Europa: un'italiana sfiora il podio
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In Europa ci sono moltissime destinazioni in grado di attrarre un gran numero di turisti ogni anno, e l’Italia non fa certo eccezione: accanto a grandi città dal fascino internazionale, ci sono luoghi meravigliosi che parlano la nostra lingua. A sorpresa, tuttavia, è una meta solitamente lontana dai più consueti percorsi turistici a sfiorare il podio nella nuova classifica delle città più desiderabili d’Europa, stilata dai lettori della rivista inglese “Wanderlust”. Scopriamo di quale si tratta.
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