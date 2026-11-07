Città più desiderabili d'Europa: un'italiana sfiora il podio

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

In Europa ci sono moltissime destinazioni in grado di attrarre un gran numero di turisti ogni anno, e l’Italia non fa certo eccezione: accanto a grandi città dal fascino internazionale, ci sono luoghi meravigliosi che parlano la nostra lingua. A sorpresa, tuttavia, è una meta solitamente lontana dai più consueti percorsi turistici a sfiorare il podio nella nuova classifica delle città più desiderabili d’Europa, stilata dai lettori della rivista inglese “Wanderlust”. Scopriamo di quale si tratta.