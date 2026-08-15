Città più care d'Italia, la nuova classifica dell'inflazione
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Nuovo appuntamento con la classifica delle città più care d’Italia stilata da parte dell’Unione Nazionale Consumatori: l’associazione ha preso in esame i dati forniti dall’Istat sull’inflazione nel nostro Paese riferiti al mese di luglio del 2026.
Oltre alle città, sono state svelate anche le regioni italiane dove l’inflazione sta pesando di più: in cima c’è il Lazio con una spesa media aggiuntiva di 848 euro rispetto all’anno scorso, mentre al secondo posto troviamo la Lombardia con 819 euro di spesa in più per una famiglia media; terza posizione per il Trentino (+799 euro) mentre la regione con i rincari più contenuti è la Basilicata (+516 euro).
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