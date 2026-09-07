Città più care d'Italia, il confronto Milano - Napoli è un caso

Si rinnova l’appuntamento con l’indagine del Codacons sui listini delle principali città d’Italia, realizzata ogni anno prendendo in esame i dati forniti dall’Osservatorio prezzi del Mimit. La nuova ricerca si basa sui prezzi aggiornati al mese di giugno del 2026 e prende in esame un paniere composto da 33 voci, con 20 prodotti alimentari e 13 servizi di vario genere che vanno dal dentista al parrucchiere, passando per il veterinario e il cinema. L’indagine ha fatto emergere tutte le differenze di prezzo a livello territoriale.