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Città più calde d'Italia e allarme isole di calore: l'eccezione

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Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

In Italia c’è un problema legato alle isole di calore, vale a dire le zone delle città che risultano più calde rispetto alle aree circostanti, a causa della presenza di asfalto, cemento ed edifici: in tutti i Capoluoghi di Regione, il divario è a favore delle zone urbane a eccezione di una città. Scopriamo cosa è emerso dal nuovo rapporto ‘L’estate che scotta’ di Greenpeace Italia.

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