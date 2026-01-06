Questo sito contribuisce all’audience di

Virgilio InItalia

La città italiana da visitare nel 2026 secondo il Telegraph

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Sul Telegraph è stato pubblicato un articolo che consiglia le destinazioni da visitare nel 2026 e nello specifico le migliori località al mondo da tenere in considerazione per i viaggi da compiere nei prossimi dodici mesi. L’elenco è abbastanza variegato e comprende mete che spaziano dall’Europa all’Africa, dal Sud America agli USA e l’Asia. A stilare l’elenco sono stati venti collaboratori abituali del quotidiano britannico: è stato dato risalto a località che per un motivo o per un altro restano fuori dai soliti circuiti turistici.

SCELTI PER VOI:

 

Più letti

 

POTREBBE INTERESSARTI