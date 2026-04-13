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Le città dove si vive meglio al mondo, Italia fuori dalla Top 50

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Nuova edizione dell’Healthy City Index, l’indice che mette in fila le città dove si vive meglio al mondo, valutando il benessere la salute urbana e le condizioni di vita quotidiana. La classifica tiene conto della capacità delle varie città di creare condizioni favorevoli per la salute fisica, l’inclusione sociale e l’accesso ai servizi essenziali della vita quotidiana.

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