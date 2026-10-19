Le 30 città dove si vive meglio nel 2026: 3 sono in Italia
Nuovo appuntamento con il Global Cities Index di Oxford Economics, report annuale dedicato alle città dove si vive meglio al mondo: l’Italia è presente tre volte nelle prime 30 posizioni della classifica 2026.
Lo studio ogni anno prende in esame mille città sparse in tutti i continenti, valutate sulla base di diversi fattori. Per il 2026 gli indicatori relativi alla qualità della vita sono: reddito pro capite (quanto sono elevati i redditi degli abitanti); distribuzione dei redditi (quanto sono forti le diseguaglianze economiche); spese per l’abitazione (quanto pesano la casa e le utenze sul bilancio delle famiglie); aspettativa di vita (indicatore delle condizioni di salute della popolazione); criminalità (livello di sicurezza in città); accesso ai luoghi culturali e ricreativi (opportunità per tempo libero tra musei, spazi di cultura e svago).
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