Le città dove si naviga più veloce col cellulare in Italia

La ricerca di Misura Internet Mobile ha svelto quali sono le città con la velocità di connessione mobile più veloce in Italia. I dati sono stati pubblicati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) e hanno fatto registrare un miglioramento nelle medie in download ma soprattutto in upload rispetto alla precedente rilevazioni. La crescita della velocità in upload, nello specifico, è indice di come le reti nel nostro Paese stiano diventando sempre più equilibrate con il passare degli anni, anche nella capacità di inviare i dati.