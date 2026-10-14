Città dove si commettono più omicidi in Italia: classifica 2026

Quali sono le città italiane dove si commettono più omicidi? A questa domanda risponde la nuova edizione dell’Indice della Criminalità 2026 de ‘Il Sole 24 Ore’, con le varie classifiche divise per tipo di reato: omicidi volontari, omicidi da incidenti stradali, omicidi colposi e infanticidi. Le graduatorie, stilate in base ai dati forniti dal Viminale e relativi all’anno 2025, mettono in fila le città italiane tenendo conto del rapporto tra il numero di denunce sporte e la popolazione.

Dalla nuova edizione del report è emerso che gli omicidi volontari in Italia sono scesi dell’11,3% nel giro di un anno, passando dai 326 del 2024 ai 289 del 2025: si tratta del valore più basso nella serie storica dal 1950, capace di eguagliare il dato del 2020 registrato durante la pandemia di Covid-19 caratterizzata da restrizioni; in calo anche i tentati omicidi (993 in totale) scesi del 13,1%. Tra i reati in aumento nel nostro Paese, invece, si segnalano le truffe e le frodi informatiche (cresciute del 4.4% su base annuali), i danneggiamenti (+3,9%), le percosse (+3,4%) e le estorsioni (+1,4%).