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Dove mangiare la pizza a meno di 10 euro: classifica dei prezzi

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Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

In Italia ci sono due città dove si pagano meno di 10 euro per una pizza e una bibita: a rivelarlo è una ricerca condotta da parte di Altroconsumo che ha preso in esame le rilevazioni di febbraio 2026 dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Dalla ricerca è emersa anche la classifica delle città più e meno care del nostro Paese.

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