Dove mangiare la pizza a meno di 10 euro: classifica dei prezzi
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In Italia ci sono due città dove si pagano meno di 10 euro per una pizza e una bibita: a rivelarlo è una ricerca condotta da parte di Altroconsumo che ha preso in esame le rilevazioni di febbraio 2026 dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Dalla ricerca è emersa anche la classifica delle città più e meno care del nostro Paese.
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