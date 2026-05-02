Dove mangiare la pizza a meno di 10 euro: classifica dei prezzi

In Italia ci sono due città dove si pagano meno di 10 euro per una pizza e una bibita: a rivelarlo è una ricerca condotta da parte di Altroconsumo che ha preso in esame le rilevazioni di febbraio 2026 dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Dalla ricerca è emersa anche la classifica delle città più e meno care del nostro Paese.