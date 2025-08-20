Le città con più multe in Italia (e i motivi del record)
di
Quali sono le città italiane che nel 2024 hanno avuto la media più alta di multe pro capite: la classifica è basata sui dati provenienti dal sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici, elaborati dal Ministero dell’Interno. Nella graduatoria troviamo diverse città della Toscana dove in molti casi a incidere sono le sanzioni comminate ai turisti più che quelle dei residenti.
