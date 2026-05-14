Cinque Terre, nuova regola sugli auricolari contro l'overtourism

Presto in vigore nuove regole anti overtourism per visitare le Cinque Terre, tra cui auricolari obbligatori e restrizioni per i gruppi turistici

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Per arginare flussi sempre più intensi e residenti alle prese con il turismo di massa, nelle Cinque Terre stanno arrivando nuove misure per regolamentare le visite organizzate e sugli strumenti da utilizzare durante i tour guidati.

Come funzionano le nuove regole delle Cinque Terre

Le amministrazioni locali delle Cinque Terre hanno scelto una linea più restrittiva per contenere gli effetti dell’overtourism nei borghi affacciati sulla costa ligure, e i nuovi regolamenti comunali, già approvati a Riomaggiore e in fase di definizione anche a Vernazza, prevedono limiti numerici per le comitive e nuove modalità per lo svolgimento delle visite guidate.

Come si legge su ‘La Repubblica’, la misura principale riguarderà interventi pensati soprattutto per ridurre il rumore nei centri storici e migliorare la mobilità pedonale.

Le comitive accompagnate da guide o accompagnatori turistici non potranno superare le 25 persone, mentre dai dieci partecipanti in poi scatterà l’obbligo di utilizzare auricolari e radioguide. Tutti, a eccezione delle scolaresche, che saranno escluse dalle restrizioni, e dei bambini più piccoli, che non verranno conteggiati nel totale dei partecipanti.

Il provvedimento nasce per “ “tutela della tranquillità dei residenti” dal rumore prodotto dai gruppi turistici, soprattutto nei carrugi e nelle scalinate dove l’effetto acustico amplifica voci e suoni.

Per questo motivo le amministrazioni locali hanno deciso di vietare megafoni, casse portatili e strumenti di amplificazione vocale utilizzati durante i tour; le spiegazioni delle guide dovranno passare esclusivamente attraverso dispositivi audio personali.

A beneficiare delle nuove regole saranno sia i residenti sia i visitatori, la cui esperienza durante le visite è stata spesso rallentata da gruppi numerosi fermi nei punti di passaggio più stretti.

Accanto alla questione del rumore, i Comuni stanno intervenendo anche sulla gestione degli spazi pubblici, e che interesseranno in particolare scalinate, accessi ai sentieri e diversi tratti interni del borgo dove, soprattutto durante l’alta stagione, si formano blocchi e rallentamenti. Verranno introdotti un sistema di limitazioni alla sosta delle comitive in alcune aree considerate particolarmente delicate per il traffico pedonale.

Quando entrano in vigore le misure anti overtourism

I Comuni delle Cinque Terre hanno fissato l’entrata in vigore ufficiale delle nuove regole al 1° gennaio 2027, così da concedere a guide turistiche, agenzie e tour operator il tempo necessario per adeguarsi alle nuove modalità operative e procurarsi le apparecchiature richieste.

Riomaggiore aveva già sperimentato alcune misure anti overtourism durante i recenti periodi di maggiore afflusso turistico. La strategia adottata aveva incluso cartelli multilingue e regole dedicate alla gestione dei flussi nei punti più congestionati del borgo.

Anche Vernazza ha scelto di seguire la stessa linea, inserendo nel regolamento urbano un elenco dettagliato delle aree soggette a limitazioni o divieti di sosta per i gruppi organizzati, soprattutto nelle zone più strette e trafficate.

Negli ultimi mesi il sindaco di Vernazza, Marco Fenelli, aveva già introdotto altri provvedimenti legati alla sicurezza dei visitatori, tra cui il divieto di scattare selfie vicino a strapiombi e scogliere considerate pericolose. Le nuove norme sugli auricolari si inseriscono quindi in un percorso già avviato e percepito come urgente che punta a rendere più gestibile il turismo nei borghi delle Cinque Terre, tra le destinazioni italiane più visitate a livello internazionale.