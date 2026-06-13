Uno studio lancia l’allarme sugli scenari che possono danneggiare i territori della zona delle Cinque Terre a rischio per l’innalzamento del mare

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Le Cinque Terre finiscono al centro di un nuovo allarme legato agli effetti dell’innalzamento del mare. A mettere in evidenza la vulnerabilità di uno dei paesaggi più celebri d’Italia è uno studio scientifico internazionale appena pubblicato sulla rivista Remote Sensing. Il progetto si è dedicato agli scenari di crescita del livello marino e agli effetti delle mareggiate lungo le coste di Monterosso e Vernazza, nel Parco Nazionale delle Cinque Terre. La ricerca guarda molto avanti nel tempo e prova a stimare come potrebbero cambiare alcune aree costiere in presenza di un mare più alto e di eventi estremi sempre più impattanti.

Cinque Terre, l’allarme sul rischio innalzamento del mare

Le Cinque Terre sono una delle località più note della Liguria e dell’Italia nel mondo. Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore compongono un tratto di costa unico, dove i paesi sembrano incastonati tra le rocce e il mare. Le case colorate, i porticcioli, le scalinate, i vigneti terrazzati e i sentieri panoramici hanno contribuito a costruire l’immagine internazionale di questo territorio, entrato nella lista del Patrimonio dell’UNESCO.

La bellezza delle Cinque Terre, però, coincide anche con la loro vulnerabilità. Per questo l’innalzamento del livello del mare non rappresenta solo un dato ambientale astratto, ma un possibile problema concreto per la gestione del territorio. Lo studio intitolato “The First Relative Sea Level Rise and Storm Surges Scenarios up to 2150 CE for the Coasts of Monterosso and Vernazza, Cinque Terre National Park (Liguria, Italy)” si concentra in particolare sulle coste di Monterosso e Vernazza.

Come riporta ‘La Repubblica’, il lavoro è stato realizzato da un team internazionale che coinvolge, tra gli altri, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del Cnr, l’Università degli Studi della Basilicata, il Parco Nazionale delle Cinque Terre, l’Università Aristotele di Salonicco, l’Osservatorio astronomico Lesia di Parigi e l’Università Radboud nei Paesi Bassi.

L’obiettivo è costruire una valutazione integrata degli scenari di allagamento costiero fino al 2150, seguendo le proiezioni climatiche dell’IPCC. In parole più semplici, gli studiosi hanno cercato di capire come potrebbero reagire alcuni tratti della costa delle Cinque Terre se il mare continuasse a salire e se le mareggiate agissero su un livello marino già più alto rispetto a quello attuale.

Le parole degli esperti sullo studio e sugli scenari fino al 2150

A spiegare la portata dello studio sono stati Marco Anzidei, dirigente di ricerca dell’INGV, e Alessandro Bosman, primo ricercatore dell’IGAG-CNR e associato di ricerca dell’INGV, coordinatori della ricerca. Le loro parole, riprese da ‘La Repubblica’, chiariscono il quadro degli scenari elaborati: “Secondo le nostre elaborazioni, entro il 2150 l’innalzamento relativo del livello del mare potrebbe collocarsi tra 0,60 e 1,17 metri, con conseguente ampliamento delle superfici esposte a rischio di allagamento.” La frase fotografa il punto centrale dell’allarme.

Anche un aumento progressivo, se applicato a un territorio costiero stretto e molto utilizzato, può modificare in modo rilevante l’esposizione al rischio. Sempre ‘La Repubblica’ ha ripreso le parole degli studiosi sul tema: “Il nostro lavoro ha inoltre evidenziato che, in corrispondenza di eventi estremi, le aree più sensibili sono le spiagge di dimensioni ridotte e gli ambiti portuali posti a bassa elevazione.”

Lo studio non si limita al livello medio del mare lungo la costa della Liguria, ma considera anche gli effetti delle mareggiate. In questo caso il quadro diventa ancora più complesso, perché un evento estremo su un mare già più alto può produrre conseguenze maggiori rispetto a oggi.