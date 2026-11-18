A Cinisello è diventata un caso la pubblicità per l'uscita dell'attesissimo nuovo album di Sfera Ebbasta intitolato 'Purosangue': ecco cosa è successo

Polemiche per la pubblicità del nuovo album di Sfera Ebbasta a Cinisello, dove enormi teloni rossi sono stati posizionati a copertura delle impalcature per i lavori di un palazzo.

Perché la pubblicità dell’album di Sfera Ebbasta a Cinisello è un caso

Lo stabile di case popolari situato in via Friuli 3, a Cinisello, è da tempo sottoposto a un intervento radicale di rifacimento che comprende il cosiddetto cappotto termico, vale a dire l’isolamento delle facciate. I ponteggi per la ristrutturazione del palazzo sono stati foderati con enormi pubblicità del nuovo disco di Sfera Ebbasta, dando vita a non poche polemiche.

La copertura dei ponteggi, infatti, ha lasciato al buio i residenti del palazzo, compresi anziani e intere famiglie. Della questione ha parlato Ermanno Ronda, sindacalista storico del Sicet Cisl Lombardia che, ai microfoni di ‘Repubblica’, ha spiegato: “Da qualche giorno Comune e Aler hanno autorizzato la copertura dei ponteggi per fare pubblicità a Sfera Ebbasta, il trapper. Gli inquilini, fra cui diversi invalidi e anziani, di fatto sono al buio tutto il giorno”.

Gli inquilini dello stabile di Cinisello già da tempo stavano soffrendo per il protrarsi dei lavori di manutenzione, affrontando una serie di disagi come i rumori, la polvere e il via vai degli operai: a questi si è aggiunto un altro problema, il buio causato dai teloni posizionati sulle impalcature per la pubblicità del nuovo album di Sfera Ebbasta.

I ponteggi sono stati coperti con un enorme telone sintetico di colore rosso che impedisce di aprire le finestre e priva le abitazioni della luce del sole: alcune persone hanno raccontato di avere la sensazione di non riuscire a respirare, in quanto non hanno la possibilità di far cambiare l’aria in casa.

Dalla Cisl, in merito ai disagi, hanno fatto sapere che: “La copertura del ponteggio è stata autorizzata da Aler che in cambio della sponsorizzazione incassa un compenso, ma gli inquilini non accettano questa situazione che a quanto si apprende dovrebbe restare così per altri venti giorni. Fra l’altro hanno posizionato anche un’illuminazione con fari a Led che sparano luce h24 anche sul palazzo di fronte, con proteste che si moltiplicano”.

La precedente polemica sul video al Cenacolo

Prima del caso relativo alla pubblicità sulle impalcature del palazzo di Cinisello, Sfera Ebbasta aveva dato vita a un’altra polemica, quella legata al videoclip di ‘Lontano’, primo singolo estratto dal nuovo album in uscita intitolato ‘Purosangue’.

Il video è stato girato davanti al Cenacolo di Leonardo da Vinci, all’interno del refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie a Milano e ha riacceso il dibattito sui limiti della concessione di spazi museali e culturali ai privati. Per la CGIL l’uso del refettorio per un videoclip commerciale non valorizza l’opera ma rischia di sminuirla.

Qualcuno ha posto l’attenzione sulla tutela dell’opera d’arte del Genio, esposta alle luci delle telecamere usate per girare il video: da questo punto di vista sono stati adottati accorgimenti particolari per l’illuminazione e l’audio della sala che ospita L’Ultima Cena, in modo tale da preservare il capolavoro di Leonardo da Vinci senza conseguenze.