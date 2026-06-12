Cinghiale tra i bagnanti sulla spiaggia di Agropoli: il video

Un cinghiale è comparso sulla spiaggia di San Marco ad Agropoli, in Cilento: il video dell'animale selvatico è diventato subito virale sui social

Un’insolita presenza ha attirato l’attenzione dei bagnanti ad Agropoli, nel Cilento: un cinghiale si è aggirato sulla spiaggia di San Marco, raggiungendo la battigia per poi entrare in acqua, probabilmente alla ricerca di un po’ di refrigerio durante le ore più calde della giornata.

Cinghiale in mare ad Agropoli: paura e sorpresa in spiaggia

La scena del cinghiale che si muoveva indisturbato sulla spiaggia ad Agropoli non è passata di certo inosservata: pur registrando un po’ di paura per qualche bagnante, in generale la presenza dell’animale ha generato curiosità.

I presenti hanno tirato fuori i propri smartphone, fotografando e filmando l’esemplare che è rimasto in acqua per pochi minuti, nuotando anche a breve distanza dalla riva. In seguito il cinghiale è tornato in spiaggia e si è allontanato, senza creare alcun problema.

Uno dei video riguardanti la ‘gita’ del cinghiale sulla spiaggia di Agropoli è stato pubblicato su TikTok dall’account Giornalista Cilentano. Insieme alle immagini dell’animale che si gode le onde sul bagnasciuga, nel post si legge:

“Ospite inatteso tra i bagnanti, un cinghiale si rinfresca nel mare di Agropoli. Tra i tanti turisti che stanno affollando le spiagge del lungomare San Marco ad Agropoli, a catturare l’attenzione è stato un visitatore davvero insolito, un cinghiale è stato avvistato mentre si rinfrescava nelle acque a pochi metri dalla riva, sotto gli occhi increduli di bagnanti e passanti”.

Oltre a spiegare che “la scena ha subito attirato curiosità e smartphone, con numerosi video e fotografie condivisi sui social”, nel post è stato ricordato che “non è la prima volta che gli animali si spingono fino alle aree urbane e costiere del Cilento, ma vedere un cinghiale fare il bagno in mare resta uno spettacolo decisamente raro e sorprendente”.

Non mancano i commenti sotto al video: nella maggior parte dei casi, gli utenti hanno apprezzato la presenza del cinghiale, manifestando tenerezza nei suoi confronti. “Il pianeta appartiene a tutti, giusto così” si legge in un commento, mentre un altro recita “spesso ci dimentichiamo che questo meraviglioso pianeta è di tutti gli essere viventi”.

Un utente ha scritto “ogni tanto la vita ci regala qualcosa di bello”, un altro “il pianeta Terra appartiene di diritto anche agli animali e non solo agli umani”, mentre una ragazza ha scritto “tenero, si fa notare”.

I precedenti episodi di cinghiali in Italia

Di episodi legati alla presenza di cinghiali in città o in spiaggia se ne contano diverse negli ultimi anni: nell’agosto del 2024, per esempio, l’isola di Spargi dell’arcipelago di La Maddalena in Sardegna è stata chiusa per l’abbattimento di alcuni cinghiali dopo una serie di aggressioni ai danni di turisti, tra i quali un bambino di nove anni azzannato mentre si trovava in spiaggia.

La decisione creò non poche polemiche, con molti ambientalisti che si schierarono apertamente contro l’abbattimento degli animali, sostenendo come ci fossero alternative meno cruente per gestire la popolazione di cinghiali che viveva nella zona interessata.

Qualche settimana prima, erano stati avvistati diversi cinghiali nel centro di Sabaudia, località pontina e rinomata meta di vip. In particolare un’intera famiglia di cinghiali era stata vista aggirarsi per le vie del centro: due esemplari adulti, presumibilmente i genitori, e una ventina di cuccioli appena nati, probabilmente alla ricerca di cibo.