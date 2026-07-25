Cinema gratis a Roma contro il caldo: date e programmazione film

La città di Roma ha lanciato il programma "Il grande freddo" che, per combattere le alte temperature, garantisce cinema gratis e biblioteche aperte

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L’estate romana continua a fare i conti con temperature elevate e ondate di calore sempre più frequenti. Per offrire ai cittadini luoghi climatizzati dove trascorrere le ore più calde della giornata, Roma Capitale ha lanciato “Il grande freddo”. Cinema gratuiti, biblioteche aperte, teatri e spazi espositivi diventano così rifugi climatici accessibili a tutti, con un ricco programma di appuntamenti.

“Il grande freddo”, l’iniziativa di Roma contro il caldo estivo

Le ondate di calore rappresentano ormai una delle principali sfide delle estati nelle grandi città italiane. Per questo Roma Capitale ha deciso di affiancare alle tradizionali misure di assistenza un progetto dedicato alla cultura. Nasce così “Il grande freddo”, un’iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale insieme a Biblioteche di Roma e altre istituzioni. Come scritto nel sito ufficiale del Comune di Roma, l’obiettivo è non solo offrire un riparo dalle alte temperature ma anche favorire la partecipazione culturale.

Il progetto coinvolge undici sale cinematografiche distribuite nei diversi municipi della città, oltre a undici biblioteche, la Sala Squarzina del Teatro Argentina e gli spazi del Palazzo delle Esposizioni. Tutti questi luoghi saranno aperti gratuitamente in determinati orari per consentire ai cittadini di trascorrere alcune ore in ambienti climatizzati. Le biblioteche aderenti all’iniziativa saranno accessibili liberamente dal 23 luglio al 4 agosto e metteranno a disposizione sale lettura climatizzate.

Anche il Teatro Argentina aprirà eccezionalmente la Sala Squarzina, dove sarà possibile consultare libri, mentre il Palazzo delle Esposizioni renderà accessibili gratuitamente l’Auditorium e la Sala Fontana, che ospita la mostra di Emergency “Revelation” del fotografo Lorenzo Meloni. La partecipazione è gratuita e avviene fino a esaurimento dei posti disponibili.

Date, film e orari delle proiezioni gratuite

Il cuore del progetto è rappresentato dalle proiezioni cinematografiche gratuite, in programma dal 23 luglio al 4 agosto in undici sale distribuite nei diversi quartieri della Capitale. Tra queste figurano, ad esempio, il Cinema Adriano, il Lux, l’Odeon, il Palazzo dello Spettacolo, The Screen Cinemas di Ottavia, The Space Parco de’ Medici, UCI Porte di Roma, UCI Roma Est e UCI Maximo. Ogni giornata prevede la proiezione dello stesso film in tutte le sale aderenti, con due spettacoli programmati generalmente nella fascia più calda della giornata. Gli orari variano leggermente da cinema a cinema, ma le proiezioni iniziano tra le 13.00 e le 14.45, mentre il secondo spettacolo è previsto tra le 15.00 e le 16.45.

La programmazione comprende alcune delle pellicole italiane più apprezzate degli ultimi mesi. Si parte il 23 luglio con ‘C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi, uno dei film campioni d’incasso italiani. Il giorno successivo sarà la volta di ‘Flaminia’ di Michela Giraud, mentre il 25 luglio verrà proiettato ‘Volare’ diretto e interpretato da Margherita Buy. Il 26 luglio spazio al documentario musicale ‘Un passo alla volta’, seguito da ‘Hey Joe’ di Claudio Giovannesi. Nei giorni successivi si proseguirà con ‘Dieci minuti’ di Maria Sole Tognazzi, ‘Romeo è Giulietta’ di Giovanni Veronesi, ‘Cento Domeniche’ di Antonio Albanese e ‘Quell’estate con Irene’ di Carlo Sironi.

Anche nei primi giorni di agosto sono previste nuove proiezioni. Il 1° agosto tornerà ‘Volare’, il 2 agosto sarà nuovamente proiettato ‘C’è ancora domani’, il 3 agosto sarà la volta di ‘Non sono quello che sono’ di Edoardo Leo e la rassegna si concluderà il 4 agosto con ‘Cento Domeniche’. Il programma propone quindi film molto diversi tra loro con l’intento di intercettare pubblici differenti. Accanto ai cinema, anche gli altri spazi culturali manterranno aperture straordinarie. Le biblioteche aderenti, invece, offriranno sale climatizzate e acqua gratuita.