Il cimitero di Staglieno a Genova verso la candidatura Unesco

Considerato un vero e proprio museo a cielo aperto, il cimitero monumentale di Staglieno racchiude decine di sculture preziosissime, opere d’arte dal valore inestimabile che vegliano sulle tombe di alcuni dei personaggi più illustri di Genova (e non solo). Ora, il comune ha deciso di presentare la candidatura affinché il sito, di chiaro interesse storico e culturale, venga inserito tra i patrimoni dell’Unesco. Scopriamo qualcosa in più.