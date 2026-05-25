Chiude Crazy Pizza di Briatore a Varazze: cosa apre al suo posto

Crazy Pizza di Flavio Briatore ha chiuso il ristorante aperto a Varazze nel 2024 e ora al suo posto ci si aspetta un nuovo progetto gastronomico

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Crazy Pizza, il format glamour e internazionale firmato Flavio Briatore, continua a far parlare di sé. Il brand, infatti, è stato ideato dall’imprenditore piemontese ed è diventato celebre per il suo concept che prevede pizze gourmet, spettacolo in sala e un’atmosfera da locale esclusivo. Grazie a queste caratteristiche negli ultimi anni si è imposto come uno dei marchi italiani più discussi del settore. Nonostante la popolarità, una delle sue sedi italiane, però, ha abbassato le serrande. Il punto vendita di Varazze, inaugurato nel giugno 2024, ha chiuso qualche mese fa. La chiusura arriva, però, in una fase che pare di forte espansione del marchio, che proprio nelle ultime settimane ha visto una nuova apertura ma anche la presenza anche agli Internazionali di tennis di Roma. Ora Varazze si prepara ad accogliere un nuovo progetto gastronomico.

Crazy Pizza Varazze chiude e arriva un nuovo locale

La sede di Varazze di Crazy Pizza era stata inaugurata come dodicesimo ristorante mondiale del network nel 2024. Situato direttamente nella Marina, con una terrazza panoramica affacciata sul porto, il locale di Varazze portava sulla Riviera ligure lo stesso concept che ha reso celebre il marchio. Anche qui si trovavano pizze premium, show in sala e un’atmosfera glamour e vivace.

Nonostante il fascino della location, però, come riporta ‘La Stampa’, il locale ha chiuso lo scorso inverno, lasciando il posto ad un nuovo ristorante. Al posto del Crazy Pizza aprirà infatti il nuovo San Carlo Bistrot, la cui inaugurazione è prevista per metà giugno. Si tratta di un progetto sviluppato da imprenditori torinesi che punta su un’idea gastronomica che vedrà una combinazione di cucina piemontese e piatti liguri.

L’idea di aprire questo nuovo ristorante a Varazze, infatti, nasce come evoluzione del progetto San Carlo Osteria Piemonte, ristorante inaugurato nel 2016 a New York. San Carlo Osteria Piemonte è stato aperto nel 2016 nella Grande Mela da un gruppo di piemontesi ed è diventato nel tempo un punto di riferimento per la cucina piemontese negli Stati Uniti. In dieci anni, infatti, il locale ha raggiunto un grande successo ed ora si prepara ad approdare in Italia.

Le nuove aperture di Crazy Pizza

Se Varazze saluta Crazy Pizza, il marchio continua però la sua corsa con nuove aperture ed eventi. Una delle aperture più recenti e significative è quella di Savelletri, borgo marinaro del comune di Fasano scelto da Briatore come nuova destinazione per il Sud Italia. L’inaugurazione del nuovo locale è avvenuta il 20 maggio 2026. La scelta non è casuale dato che Savelletri è oggi una delle località più ricercate del turismo di fascia alta. Complice di questo anche la presenza di realtà iconiche come Borgo Egnazia, struttura che nel 2024 ha ospitato il G7.

Nel frattempo, il brand continua il suo successo in Italia nelle location già aperte di Roma, Milano, Napoli, Catania, Forte dei Marmi, Porto Cervo e recentemente anche Torino. Oltre a questi locali, guardando all’estero, Crazy Pizza è presente in città famose e strategiche come Monte Carlo, Londra, St. Moritz, New York e Doha.

Non solo nuove aperture, Crazy Pizza è stato protagonista anche nello sport. Tra le operazioni più visibili dell’ultimo periodo c’è stata, infatti, la presenza agli Internazionali BNL d’Italia. Crazy Pizza era presente durante l’evento con uno spazio food ad hoc. Durante le giornate degli Internazionali a Roma ha proposto un menu speciale con le sue più celebri pizze ma anche il famoso “spinning show”.