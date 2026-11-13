Chiude Cracco a Portofino: annuncio a sorpresa di Guida Michelin

Da un annuncio della Guida Michelin si scopre che il Ristorante Cracco a Portofino, aperto all'interno del Pitosforo, ha chiuso: cos'è successo

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La Guida Michelin 2027 ha inserito Cracco Portofino tra i ristoranti che hanno cessato l’attività. La notizia ha sorpreso gli appassionati, soprattutto perché il locale aveva conquistato la sua prima stella solo nell’edizione precedente. La chiusura, però, non sembra segnare la fine del progetto di Carlo Cracco e dello chef Mattia Pecis.

Il Ristorante di Cracco a Portofino chiude

La notizia è emersa durante la presentazione della Guida Michelin Italia 2027, il 12 novembre a Piacenza. Nell’elenco dei ristoranti usciti dalla selezione perché chiusi compare anche Cracco Portofino, che aveva ottenuto la sua prima stella nell’edizione 2026. Non si tratta, quindi, di una retrocessione per la qualità della cucina, ma della chiusura dell’indirizzo sul Molo Umberto I. Il ristorante di Cracco a Portofino aveva aperto nel 2021 negli spazi dell’ex Pitosforo, storico locale affacciato sul porticciolo e sulla celebre piazzetta.

Il progetto di Cracco era nato per restituire nuova vita al Pitosforo, indirizzo frequentato per decenni da personaggi del mondo dello spettacolo e dell’alta società. L’intervento sugli spazi era stato affidato allo Studio Peregalli, con l’obiettivo di rispettare il carattere del luogo e il dialogo con il porto. La cucina era affidata a Mattia Pecis, chef bergamasco nato nel 1996, mentre Cracco seguiva il progetto gastronomico. Il menu del ristorante Cracco a Portofino valorizzava il pescato del Golfo del Tigullio e gli ingredienti liguri.

Ora quella sede è stata acquisita da un nuovo gruppo proprietario, statunitense, che lì intende realizzare un progetto alberghiero. L’attività di Cracco, però, in realtà non chiuderà del tutto ma si sposterà a Rapallo. Il ristorante si trasferirà, infatti, al Porto Carlo Riva. L’apertura è prevista per giugno 2027.

Le dichiarazioni di Cracco e le ragioni della chiusura

Dopo la notizia della chiusura, Carlo Cracco ha chiarito che il progetto non si interrompe, ma cambia indirizzo. ‘Dissapore’ ha riportato le sue parole in merito: “Ogni cambiamento porta con sé nuove possibilità. E così, con entusiasmo, ci prepariamo a scrivere un nuovo capitolo della nostra storia.” Ha poi spiegato lo chef: “A seguito dell’acquisizione della nostra attuale sede da parte di un nuovo gruppo americano, che darà vita a un progetto alberghiero, Cracco Portofino si trasferirà a solo un miglio di distanza, in un luogo nuovo, sempre affacciato sul mare, restando profondamente legato a questo meraviglioso territorio, la Liguria.”

Cracco ha inoltre confermato che nella nuova sede resterà l’intera squadra, dalla brigata guidata da Pecis al personale di sala capitanato da Valentina Gaggero. “Ad accompagnarci in questo nuovo percorso ci sarà tutta la nostra squadra, al completo: la brigata guidata dallo chef Mattia Pecis e la nostra brigata di sala al femminile, capitanata da Valentina Gaggero. Le stesse persone, la stessa passione e il desiderio di continuare a raccontare questo luogo attraverso la nostra cucina e la nostra ospitalità.”

Infine, lo chef rassicura che anche il nuovo ristorante rimarrà legato al pesce ligure e ai prodotti del territorio, e verrà rifornito dai prodotti dell’orto: “E mentre immaginiamo la nostra nuova casa, la natura ha già iniziato a fare il suo corso: stiamo lavorando al nostro orto, preparando la terra e seminando oggi ciò che porterà i suoi frutti nella nuova stagione. Perché ogni nuovo inizio, proprio come un orto, ha bisogno di cura, tempo e passione.”