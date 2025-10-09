Chiavi Michelin 2025: i migliori hotel in Italia

La Guida Michelin propone un'ampia selezione di eccellenze mondiali nel settore alberghiero: ecco quali sono gli hotel migliori d'Italia per il 2025

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Da tempo la Guida Michelin offre uno sguardo non più solamente ai migliori ristoranti del mondo, ma anche alle eccellenze nel settore alberghiero. Da questo progetto nasce la selezione di hotel premiati con le Chiavi Michelin, prestigioso riconoscimento attualmente assegnato a ben 2.457 strutture ricettive in tutto il mondo. L’8 ottobre 2025 si è tenuta la cerimonia di premiazione a Parigi, durante la quale è stata svelata la prima selezione mondiale di hotel: scopriamo quali sono le strutture italiane che spiccano per qualità dei servizi.

Che cosa sono le Chiavi Michelin

Nel corso degli anni, la Guida Michelin ha segnalato oltre 7.000 strutture ricettive in tutto il mondo come eccellenze nel settore alberghiero. Solo nel 2024, tuttavia, ha introdotto le Chiavi Michelin: per il lancio di questa novità, sono stati scelti 15 Paesi a fare da apripista. E quest’anno, finalmente, arriva la selezione completa che premia ben 2.457 hotel distribuiti in tantissime destinazioni di viaggio.

“Così come la Stella Michelin premia i ristoranti per l’eccellenza della cucina, la Chiave Michelin premia gli hotel per l’eccellenza del soggiorno” – si legge sul sito della Guida Michelin. Sono cinque i criteri utilizzati per la selezione:

eccellenza nell’architettura e nel design;

qualità e solidità del servizio;

personalità e carattere;

rilevanza della struttura nell’ambito della località in cui si trova;

coerenza tra il prezzo e l’esperienza offerta.

Gli hotel italiani con tre Chiavi Michelin 2025

Vediamo adesso quali sono le strutture ricettive premiate con tre Chiavi Michelin, il massimo riconoscimento che indica la possibilità di vivere un soggiorno unico nel suo genere.

JK Place Capri – Capri;

Borgo Santo Pietro – Chiusdino (new entry);

Corte della Maestà – Civita di Bagnoregio;

Four Season Hotel Firenze – Firenze (new entry);

Reschio Hotel – Lisciano Niccone;

Casa Maria Luigia – Modena;

Passalacqua – Moltrasio (new entry);

Rosewood Castiglion Del Bosco – Montalcino;

Il San Pietro di Positano – Positano;

Bulgari Hotel Roma – Roma (new entry);

San Domenico Palace, A Four Season Hotel – Taormina (new entry);

Aman Venice – Venezia;

Cipriani, A Belmond Hotel – Venezia.

Gli hotel italiani con due Chiavi Michelin 2025

La Guida Michelin 2025 premia con due Chiavi le strutture ricettive che offrono un elevato standard nei loro servizi, tale da garantire un soggiorno eccezionale. Ecco gli hotel italiani che hanno ricevuto questo riconoscimento.

Borgo Santandrea – Amalfi;

Hotel Santa Caterina – Amalfi;

Capri Palace Jumeirah – Capri;

Hotel Borgo San Felice – Castelnuovo Berardenga;

Monteverdi Tuscany – Castiglioncello del Trinoro (new entry);

Bellevue Hotel & Spa – Cogne;

Collegio alla Querce, Auberge Resorts Collection – Firenze (new entry);

Palazzo Portinari Salviati Residenza d’Epoca – Firenze;

Villa Cora – Firenze;

Villa La Massa – Firenze;

La Fiermontina Palazzo Bozzi Corso – Lecce (new entry);

EALA My Lakeside Dream – Limone sul Garda;

Therasia Resort – Lipari;

Grand Hotel Victoria Concept & Spa – Menaggio;

Castel Fragsburg – Merano;

Bulgari Hotel Milano – Milano;

Four Seasons Hotel Milano – Milano (new entry);

Grand Hotel et de Milan – Milano;

Mandarin Oriental Milan – Milano (new entry);

Portrait Milano – Milano;

Castelfalfi – Montaione;

Villa Igiea, A Rocco Forte Hotel – Palermo (new entry);

I Borghi dell’Eremo – Piegaro;

Lefay Resort & Spa Dolomiti – Pinzolo;

Forestis Dolomites – Plose;

Splendido, A Belmond Hotel – Portofino (new entry);

JK Place Roma – Roma;

Orient Express La Minerva – Roma (new entry);

Palazzo Talia – Roma (new entry);

Hotel de Russie, A Rocco Forte Hotel – Roma (new entry);

Rocco Forte Hotel De La Ville – Roma (new entry);

The St. Regis Rome – Roma (new entry);

Aman Rosa Alpina – San Cassiano (new entry);

Il Borro – San Giustino Valdarno (new entry);

Borgo Egnazia – Savelletri di Fasano (new entry);

ADLER Spa Resort Sicilia – Siculiana Marina (new entry);

Castello di Casole, A Belmond Hotel – Siena;

Bellevue Syrene 1820 – Sorrento;

La Minervetta – Sorrento;

Grand Hotel Timeo, A Belmond Hotel – Taormina;

Villa Sant’Andrea, A Belmond Hotel – Taormina (new entry);

Il Sereno – Torno;

Grand Hotel Tremezzo – Tremezzo;

Hotel Gritti Palace – Venezia;

Nolinski Venezia, Evok Collection – Venezia (new entry);

Grand Hotel Principe di Piemonte – Viareggio (new entry).

Gli hotel italiani con una Chiave Michelin 2025

Infine, ecco quali sono tutti gli hotel italiani che offrono un soggiorno speciale, premiati con una Chiave Michelin.