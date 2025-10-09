Chiavi Michelin 2025: i migliori hotel in Italia
La Guida Michelin propone un'ampia selezione di eccellenze mondiali nel settore alberghiero: ecco quali sono gli hotel migliori d'Italia per il 2025
Da tempo la Guida Michelin offre uno sguardo non più solamente ai migliori ristoranti del mondo, ma anche alle eccellenze nel settore alberghiero. Da questo progetto nasce la selezione di hotel premiati con le Chiavi Michelin, prestigioso riconoscimento attualmente assegnato a ben 2.457 strutture ricettive in tutto il mondo. L’8 ottobre 2025 si è tenuta la cerimonia di premiazione a Parigi, durante la quale è stata svelata la prima selezione mondiale di hotel: scopriamo quali sono le strutture italiane che spiccano per qualità dei servizi.
Che cosa sono le Chiavi Michelin
Nel corso degli anni, la Guida Michelin ha segnalato oltre 7.000 strutture ricettive in tutto il mondo come eccellenze nel settore alberghiero. Solo nel 2024, tuttavia, ha introdotto le Chiavi Michelin: per il lancio di questa novità, sono stati scelti 15 Paesi a fare da apripista. E quest’anno, finalmente, arriva la selezione completa che premia ben 2.457 hotel distribuiti in tantissime destinazioni di viaggio.
“Così come la Stella Michelin premia i ristoranti per l’eccellenza della cucina, la Chiave Michelin premia gli hotel per l’eccellenza del soggiorno” – si legge sul sito della Guida Michelin. Sono cinque i criteri utilizzati per la selezione:
- eccellenza nell’architettura e nel design;
- qualità e solidità del servizio;
- personalità e carattere;
- rilevanza della struttura nell’ambito della località in cui si trova;
- coerenza tra il prezzo e l’esperienza offerta.
Gli hotel italiani con tre Chiavi Michelin 2025
Vediamo adesso quali sono le strutture ricettive premiate con tre Chiavi Michelin, il massimo riconoscimento che indica la possibilità di vivere un soggiorno unico nel suo genere.
- JK Place Capri – Capri;
- Borgo Santo Pietro – Chiusdino (new entry);
- Corte della Maestà – Civita di Bagnoregio;
- Four Season Hotel Firenze – Firenze (new entry);
- Reschio Hotel – Lisciano Niccone;
- Casa Maria Luigia – Modena;
- Passalacqua – Moltrasio (new entry);
- Rosewood Castiglion Del Bosco – Montalcino;
- Il San Pietro di Positano – Positano;
- Bulgari Hotel Roma – Roma (new entry);
- San Domenico Palace, A Four Season Hotel – Taormina (new entry);
- Aman Venice – Venezia;
- Cipriani, A Belmond Hotel – Venezia.
Gli hotel italiani con due Chiavi Michelin 2025
La Guida Michelin 2025 premia con due Chiavi le strutture ricettive che offrono un elevato standard nei loro servizi, tale da garantire un soggiorno eccezionale. Ecco gli hotel italiani che hanno ricevuto questo riconoscimento.
- Borgo Santandrea – Amalfi;
- Hotel Santa Caterina – Amalfi;
- Capri Palace Jumeirah – Capri;
- Hotel Borgo San Felice – Castelnuovo Berardenga;
- Monteverdi Tuscany – Castiglioncello del Trinoro (new entry);
- Bellevue Hotel & Spa – Cogne;
- Collegio alla Querce, Auberge Resorts Collection – Firenze (new entry);
- Palazzo Portinari Salviati Residenza d’Epoca – Firenze;
- Villa Cora – Firenze;
- Villa La Massa – Firenze;
- La Fiermontina Palazzo Bozzi Corso – Lecce (new entry);
- EALA My Lakeside Dream – Limone sul Garda;
- Therasia Resort – Lipari;
- Grand Hotel Victoria Concept & Spa – Menaggio;
- Castel Fragsburg – Merano;
- Bulgari Hotel Milano – Milano;
- Four Seasons Hotel Milano – Milano (new entry);
- Grand Hotel et de Milan – Milano;
- Mandarin Oriental Milan – Milano (new entry);
- Portrait Milano – Milano;
- Castelfalfi – Montaione;
- Villa Igiea, A Rocco Forte Hotel – Palermo (new entry);
- I Borghi dell’Eremo – Piegaro;
- Lefay Resort & Spa Dolomiti – Pinzolo;
- Forestis Dolomites – Plose;
- Splendido, A Belmond Hotel – Portofino (new entry);
- JK Place Roma – Roma;
- Orient Express La Minerva – Roma (new entry);
- Palazzo Talia – Roma (new entry);
- Hotel de Russie, A Rocco Forte Hotel – Roma (new entry);
- Rocco Forte Hotel De La Ville – Roma (new entry);
- The St. Regis Rome – Roma (new entry);
- Aman Rosa Alpina – San Cassiano (new entry);
- Il Borro – San Giustino Valdarno (new entry);
- Borgo Egnazia – Savelletri di Fasano (new entry);
- ADLER Spa Resort Sicilia – Siculiana Marina (new entry);
- Castello di Casole, A Belmond Hotel – Siena;
- Bellevue Syrene 1820 – Sorrento;
- La Minervetta – Sorrento;
- Grand Hotel Timeo, A Belmond Hotel – Taormina;
- Villa Sant’Andrea, A Belmond Hotel – Taormina (new entry);
- Il Sereno – Torno;
- Grand Hotel Tremezzo – Tremezzo;
- Hotel Gritti Palace – Venezia;
- Nolinski Venezia, Evok Collection – Venezia (new entry);
- Grand Hotel Principe di Piemonte – Viareggio (new entry).
Gli hotel italiani con una Chiave Michelin 2025
Infine, ecco quali sono tutti gli hotel italiani che offrono un soggiorno speciale, premiati con una Chiave Michelin.
- Vivere Suites and Rooms – Arco;
- Hotel Miramalfi – Amalfi (new entry);
- Villa Fontelunga – Arezzo;
- Cascioni Eco Retreat – Arzachena;
- San Luis Retreat Hotel & Lodges – Averlengo (new entry);
- Palazzo Margherita – Bernalda;
- La Monastica Resort & Spa – Buggiano Castello (new entry);
- Casa Clàt – Cagliari;
- Lake Spa Hotel SEELEITEN – Caldaro;
- Locanda al Colle – Camaiore;
- Locanda Rossa – Capalbio;
- Capri Tiberio Palace – Capri;
- Hotel La Palma Capri, An Oetker Collection Hotel – Capri (new entry);
- Castel Monastero – Castelnuovo Berardenga (new entry);
- COMO Alpina Dolomites – Castelrotto;
- L’Andana – Castiglione della Pescaia;
- Villa d’Este – Cernobbio;
- Villa Petriolo – Cerreto Guidi (new entry);
- Aethos Monterosa – Champoluc (new entry);
- Castello di Vicarello – Cinigiano;
- Palazzo Albricci Peregrini – Como;
- Monastero Santa Rosa Hotel & Spa – Conca dei Marini (new entry);
- Monastero di Cortona Hotel & Spa – Cortona (new entry);
- Nordelaia – Cremolino;
- Critabianca – Cutrofiano;
- Villa San Michele, A Belmond Hotel – Fiesole;
- Brunelleschi Hotel – Firenze;
- Grand Hotel Minerva – Firenze (new entry);
- Hotel Lungarno – Firenze;
- Riva Lofts Florence – Firenze;
- Stella d’Italia – Firenze (new entry);
- The Place Firenze – Firenze (new entry);
- The St. Regis Florence – Firenze (new entry);
- Torre di Bellosguardo – Firenze;
- Velona’s Jungle Luxury Suites – Firenze;
- Mezzatorre Hotel & Thermal Spa – Forio;
- Botania Relais & Spa – Forio;
- Pensione America – Forte dei Marmi (new entry);
- Principe Forte dei Marmi – Forte dei Marmi;
- Palazzo Daniele – Gagliano del Capo (new entry);
- Lefay Resort & Spa Lago di Garda – Gargnano;
- Conti di San Bonifacio – Gavorrano;
- Vigilius Mountain Resort – Lana;
- La Fiermontina Luxury Home – Lecce (new entry);
- Patria Palace – Lecce (new entry);
- Ottolire Resort – Locorotondo;
- Milla Montis – Maranza;
- Art Hotel Villa Fiorella – Massa Lubrense;
- Relais Blu – Massa Lubrense;
- Sextantio Le Grotte della Civita – Matera;
- La Foresteria Planeta Estate – Menfi;
- Casa Cipriani Milano – Milano (new entry);
- Hotel Principe di Savoia, Dorchester Collection – Milano;
- Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa – Milano (new entry);
- Vico Milano – Milano;
- Castello Banfi, Il Borgo – Montalcino;
- Villa Le Prata, Residenza del Vescovo – Montalcino;
- Precise Tale Poggio Alla Sala – Montepulciano;
- Wine Relais Feudi del Pisciotto – Niscemi (new entry);
- Country House Villadorata – Noto;
- Masseria della Volpe – Noto (new entry);
- Seven Rooms Villadorata – Noto;
- Villa Crespi – Orta San Giulio;
- Gardena Grödnerhof Hotel & Spa – Ortisei;
- Palazzo Petrvs – Orvieto (new entry);
- Paragon 700 Boutique Hotel & Spa – Ostuni;
- Baglioni Masseria Muzza – Otranto;
- Borgo dei Conti Resort – Perugia (new entry);
- Hotel Castello di Monterone – Perugia;
- Casa Newton – Pienza (new entry);
- Villa Lario Lake Como – Pognana Lario;
- Susafa – Polizzi Generosa;
- La Roqqa – Porto Ercole (new entry);
- Splendido Mare, A Belmond Hotel – Portofino (new entry);
- Le Sirenuse – Positano;
- Casa Angelina – Praiano;
- Caruso, A Belmond Hotel – Ravello;
- Palazzo Avino – Ravello (new entry);
- Lido Palace – Riva del Garda;
- Hassler Roma – Roma;
- Hotel Eden, Dorchester Collection – Roma;
- Hotel Locarno – Roma;
- Hotel Vilon – Roma;
- Maalot Roma – Roma;
- Palazzo Ripetta – Roma (new entry);
- Palazzo Roma – Roma (new entry);
- Portrait Roma – Roma;
- Singer Palace Hotel – Roma;
- Six senses Rome – Roma;
- The First Arte – Roma (new entry);
- Umiltà 36 – Roma;
- Hotel Signum – Salina (new entry);
- Lagació Hotel Mountain Residence – San Cassiano;
- Byblos Art Hotel Villa Amista – San Pietro in Cariano;
- Mediterraneo Sorrento – Sant’Agnello;
- Grand Hotel Miramare – Santa Margherita Ligure;
- Villa Corallo – Sant’Omero Teramo (new entry);
- Sextantio – Santo Stefano di Sessanio;
- Terra, The Magic Place – Sarentino;
- Masseria Calderisi – Savelletri di Fasano;
- Masseria Torre Coccaro – Savelletri di Fasano;
- Palazzo Pascal – Scala;
- Goldene Rose Karthaus – Schnals;
- Donna Coraly Country Boutique Hotel – Siracusa;
- Lume – Siracusa (new entry);
- Villa Cortine – Sirmione;
- Grand Hotel Excelsior Vittoria – Sorrento;
- ADLER Lodge Ritten – Soprabolzano (new entry);
- COMO Castello del Nero – Tavarnelle Val di Pesa;
- Canne Bianche Lifestyle Hotel – Torre Canne di Fasano;
- Cape of Senses – Torri del Benaco;
- Lupaia – Torrita di Siena;
- Siena House – Torrita di Siena;
- Vocabolo Moscatelli Boutique Hotel & Restaurant – Umbertide;
- Ca’ di Dio – Venezia;
- Corte di Gabriela – Venezia;
- Londra Palace Venezia – Venezia;
- Hotel Metropole – Venezia (new entry);
- Il Palazzo Experimental – Venezia;
- Palazzo Venart Luxury Hotel – Venezia;
- Violino d’Oro – Venezia (new entry);
- Vista Verona – Verona (new entry);
- La Barchessa di Villa Pisani – Vicenza;
- Capo La Gala Hotel & Wellness – Vico Equense (new entry);
- Monaci delle Terre Nere – Zafferana Etnea.
