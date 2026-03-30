Ferragni nella suite di Alice nel Paese delle Meraviglie: prezzo

Per il suo compleanno, Chiara Ferragni ha regalato alla figlia Vittoria una notte nella suite di Alice nel Paese delle Meraviglie: ecco quanto costa

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Vittoria, la secondogenita di Chiara Ferragni, ha avuto l’opportunità di vivere un’esperienza da favola: per il suo compleanno, la mamma le ha regalato una notte nella suite di Alice nel Paese delle Meraviglie, in un’atmosfera colma di magia e divertimento. L’influencer ha immortalato questi momenti meravigliosi sui suoi profili social, offrendo anche ai fan uno sguardo all’interno della splendida camera a tema. Dove si trova la suite e quanto costa soggiornarvi una notte? Scopriamolo insieme.

Dove si trova la suite di Alice nel Paese delle Meraviglie

Dall’iconica scena che vede protagonista la Regina di Cuori al magico tuffo all’inseguimento del Bianconiglio, la suite dedicata alla favola di Lewis Carroll è pensata sin nei minimi dettagli. Tutto è su misura per i più piccini, anche se chiunque può godere di questa splendida esperienza ricca di magia. Come ha fatto Chiara Ferragni, che ha deciso di regalare una notte unica alla sua piccola Vittoria, in occasione del suo quinto compleanno: lei e la figlia hanno trascorso un soggiorno incantevole a tema Alice nel Paese delle Meraviglie, grazie alla proposta dell’Hotel Principe di Savoia di Milano.

Il luxury hotel, appartenente alla Dorchester Collection, sta festeggiando l’arrivo della primavera con un’iniziativa che ha regalato tanta gioia a grandi e piccini. Per l’occasione, la sua Royal Suite – una delle camere più belle e lussuose – si è trasformata in un mondo magico, dove immergersi nelle avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie. L’esperienza è disponibile dal 26 marzo al 15 aprile 2026, un regalo bellissimo per tornare ad essere un po’ bambini. E non è l’unica sorpresa in serbo per gli ospiti dell’Hotel Principe di Savoia.

Dal momento che nel Paese delle Meraviglie è sempre l’ora del tè, ogni pomeriggio (dalle 15:00 alle 18:00) viene organizzata una buona merenda nell’elegante atmosfera del Salotto. Chi invece vuole regalarsi un’esperienza ancora più completa, sabato 4 aprile 2026 è possibile prenotare il family brunch presso l’Acanto Restaurant, “per assaporare i colori e i sapori della primavera” – come si legge sul sito dell’hotel. Ma quanto costa vivere per un giorno nel mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie?

Quanto costa la suite dove ha alloggiato Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha regalato a sua figlia Vittoria un’avventura da sogno, che la piccola sicuramente conserverà tra i ricordi più belli della sua infanzia. Ma non è certo un’esperienza alla portata di tutti: la suite a tema, all’interno dell’Hotel Principe di Savoia di Milano, costa ben 5.000 euro a notte. D’altra parte, si tratta di una delle sistemazioni più lussuose di tutta la città, allestita per l’occasione a cura di Armando Fiori, in perfetto stile Disney. Resta comunque la possibilità di godersi la primavera in famiglia, grazie alle altre proposte dell’hotel, decisamente più “economiche”.

La merenda al Salotto, ad esempio, costa 30 euro a persona: un’opportunità meravigliosa per vivere un’oretta di pura magia in un ambiente molto raffinato. Mentre il family brunch, caratterizzato da piatti freschi ideali per grandi e piccini, ha un costo di 70 euro a persona. Il menù prevede una ricca selezione di antipasti, un angolo dedicato ai prodotti da forno, un primo e un secondo piatto a scelta e un carrello di dolci, oltre ad un’offerta vegetariana.