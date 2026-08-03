Chi sono gli ultraricchi e dove vivono: la "sorpresa" Milano

Chi sono gli high-net-worth individuals in Italia e nel mondo: gli ultraricchi con un patrimonio netto investibile di almeno 30 milioni di dollari

A livello internazionale continua ad aumentare il numero di ultraricchi e anche il patrimonio complessivo: un trend destinato a crescere ulteriormente nei prossimi anni; scopriamo chi sono e dove vivono, sia in Italia che nel mondo.

Chi sono e dove vivono gli ultraricchi

Uhnw sta a indicare high-net-worth individuals, vale a dire una persona che detiene attività liquide pari o superiori a una certa soglia: nella nuova edizione del World Ultra Wealth Report della società di data intelligence Altrata, sono stati presi in considerazione gli individui con un patrimonio netto investibile di almeno 30 milioni di dollari.

Secondo il report nel 2026 ci sono 556.850 ultraricchi in tutto il mondo e insieme detengono una ricchezza pari a 63,8 trilioni di dollari. Nella maggior parte dei casi gli Uhnw sono uomini (l’88%) e con un’età media di 67 anni; solamente l’8% del totale ha meno di 50 anni mentre il 40% ne ha più di 70.

Per quanto riguarda la questione geografia, la presenza di ultraricchi è concentrata prevalentemente in tre grandi aree: negli Stati Uniti, dove New York è in testa con quasi 24.000 individui; nel Far East dove si sta assistendo a una grande crescita di Hong Kong con più di 18.000 presenze; in Europa, tra Germania, Regno Unito, Francia e anche Italia.

La geografia degli high-net-worth individuals non è cambiata troppo rispetto ai dati del World Ultra Wealth Report riferiti al 2025, quando in cima alla classifica delle città on più ultraricchi c’era New York, seguita da Los Angeles e Hong Kong; quarto posto per Miami davanti a Londra, San Francisco, Chicago, Singapore, Whashington D.C. e Boston, quest’ultima indicata da recente come una delle migliori mete gourmet al mondo.

Ogni anno il World Wealth Report viene realizzato combinando modelli econometrici globali con tre grandi indagini di mercato; oltre alle analisi dei dati finanziari, c’è una enorme raccolta di metriche e pareri da parte di dirigenti di società di gestione patrimoniale e relationship manager, insieme alle interviste a migliaia di individui ad alto patrimonio netto, finalizzate alla comprensione dei comportamenti e delle preferenze di investimento.

Milano capitale degli ultraricchi in Italia

Sono quasi 13.000 gli high-net-worth individuals che vivono in Italia nel 2026 secondo i dati forniti da parte della nuova edizione del World Ultra Wealth Report e Milano rappresenta il principale polo di attrazione; oltre il 70% dei ultraricchi ha costruito il proprio patrimonio in maniera autonoma, soprattutto attraverso le attività finanziarie e bancarie.

Tale percentuale sale negli Stati Uniti, dopo raggiunge l’80%, e ancor di più in Cina, con il 82%. Le previsioni parlano di un continuo aumento del numero di Uhnw a livello mondiale: in base alle stime, entro il 2030 raggiungeranno quota 746.570, per un patrimonio complessivo di 85 trilioni di dollari.

Il fenomeno è trainato soprattutto dall’Asia, guidata da due città in costante crescita finanziari: Delhi in India e Wuhan in Cina. Guardando all’Europa, merita una citazione il caso che riguarda Stoccolma: la Capitale della Svezia che vanta uno dei porti più belli al mondo, nei prossimi anni dovrebbe registrare un incremento di ultraricchi del 10,8%, arrivando a ospitarne ben 2.300 entro il 2030.

Le previsioni che riguardano Stoccolma si spiegano principalmente con la strategia di attrazione di start-up tech adottata da diverso tempo, in modo particolare focalizzata sull’intelligenza artificiale.