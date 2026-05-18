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Sportivi più amati in Italia, Jannik Sinner guida la classifica
Chi sono gli sportivi più amati d’Italia? A rivelarlo è la nuova edizione di To Champions Reputation, classifica che prende in considerazione la reputazione sul web dei campioni delle varie discipline. Tra gli sport più apprezzati, continua la grande ascesa del tennis, capace di superare anche il calcio.
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