Questo sito contribuisce all’audience di

Virgilio InItalia

Sportivi più amati in Italia, Jannik Sinner guida la classifica

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Chi sono gli sportivi più amati d’Italia? A rivelarlo è la nuova edizione di To Champions Reputation, classifica che prende in considerazione la reputazione sul web dei campioni delle varie discipline. Tra gli sport più apprezzati, continua la grande ascesa del tennis, capace di superare anche il calcio.

SCELTI PER VOI:

 

Più letti

 

POTREBBE INTERESSARTI