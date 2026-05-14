di
Chi sono i presidenti di Regione più apprezzati in Italia
Quali sono i presidenti di Regione più apprezzati in Italia? A rivelarlo sono i risultati emersi grazie al sondaggio svolto da Swg per ‘Ansa’: i vari governatori regionali del nostro Paese sono stati messi in fila in base alle percentuali di gradimento.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Dove vive Teo Mammucari, la villa e il retroscena su Mara Venier
-
Dove vive Antonella Elia, una vita tra Roma e Milano
-
Dove vive Elodie, dal Quartaccio a Roma alla sua casa di Milano
-
Case a 1 euro e locali gratis, le nuove opportunità in Italia
-
Cosa mettono gli italiani nelle cassette di sicurezza
-
Dove vive Lorella Cuccarini, il rifugio da sogno vicino Roma
-
Dove vive Luca Zingaretti, la casa del commissario Montalbano
-
Takahashia japonica in anticipo in Italia: dov'è e cosa fare
-
Rete "fantasma" nel lago di Garda, allarme: "Massima attenzione"