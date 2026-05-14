Chi sono i presidenti di Regione più apprezzati in Italia

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Quali sono i presidenti di Regione più apprezzati in Italia? A rivelarlo sono i risultati emersi grazie al sondaggio svolto da Swg per ‘Ansa’: i vari governatori regionali del nostro Paese sono stati messi in fila in base alle percentuali di gradimento.