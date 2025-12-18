Chi sono i 6 nuovi miliardari tra i più ricchi d'Italia

Chi sono i 6 nuovi miliardari italiani che fanno il proprio ingresso nella classifica di Forbes dedicata alle persone più ricche del nostro Paese

Forbes ha pubblicato l’aggiornamento della classifica dedicata ai miliardari italiani alla fine del 2025: rispetto al mese di aprile, le new entry in graduatoria sono sei, ma il numero totale di persone che vantano un patrimonio di almeno un miliardo di dollari è salito di cinque unità, passando da 74 a 79, perché non figura più il compianto Giorgio Armani, scomparso a settembre.

Chi sono i nuovi 6 miliardari italiani

Come riportato da Forbes, l’aumento del numero di miliardari italiani è dovuto in gran parte alla suddivisione del patrimonio di Giorgio Armani: il patrimonio dello stilista è andato a cinque eredi, entrati tutti in classifica.

Una parte è andata a Pantaleo Dell’Orco, suo braccio destro e partner, entrato in graduatoria alla posizione numero 39 con un patrimonio di 2,5 miliardi di dollari. Tra i più stretti collaboratori dello stilista, Pantaleo Dell’Orco è stato consigliere delegato della Casa di moda Giorgio Armani: la sua carriera ebbe inizio nel 1977 quando cominciò a occuparsi dell’ufficio stile maschile.

Altri tre eredi del grande stilista occupano la 72esima posizione della classifica che mette in fila i miliardari più ricchi d’Italia, tutti con un patrimonio di 1,1 miliardi di dollari: si tratta della sorella di Giorgio, Rosanna Armani, e dei nipoti Silvana Armani e Andrea Camerana. Un’altra nipote, Roberta Armani, è entrata in graduatoria alla 78esima posizione con 1 miliardo di dollari.

La liste dei sei nuovi miliardari italiani, rispetto alla classifica del mese di aprile 2025, viene completata da Filippo Ghirelli, imprenditore originario di Roma che si piazza in 62esima posizione con 1,5 miliardi di dollari. A proposito di Ghirelli, su Forbes’, si legge:

“L’imprenditore, nato a Roma e residente a Monaco, ha fondato nel 2009 Genera Group, società di investimento nel settore energetico che ha venduto alla svizzera Susi Partners. Lo scorso anno ha creato Infracorp, un’altra società di investimento nei settori energia, trasporti, spazio e intelligenza artificiale. Un’altra sua società, Mareterra, è stata molto sui giornali due anni fa, quando ha comprato il 25% della raffineria indiana Nayara Energy, controllata dalla russa Rosneft”.

Cresce il patrimonio dei super ricchi

Oltre al numero totale di miliardari italiani, sale anche il loro patrimonio globale: dai 339 miliardi di dollari della scorsa primavera ai 357,2 miliardi di dollari di dicembre 2025. Al primo posto si conferma ancora una volta Giovanni Ferrero, a capo dell’omonimo colosso dei dolci, con un patrimonio di 41,3 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 38,2 miliardi di aprile.

Seconda posizione per Andrea Pignataro del conglomerato Ion, a quota 36,9 miliardi di dollari; sul gradino più basso Giancarlo Devasini, imprenditore nato a Torino e creatore della criptovaluta Tether: il suo patrimonio, stando a quanto riferito da Forbes, ammonta a 22,4 miliardi di dollari.

Per quanto riguarda le donne, in classifica ce ne sono 24: la più ricca è sempre Massimiliana Landini Aleotti della Casa farmaceutica Menarini, sesta nella classifica generale con 8,1 miliardi di dollari. Dietro troviamo Nicoletta Zampillo e Paola Del Vecchio, eredi del fondatore di Luxottica Leonardo Del Vecchio. Più in basso Miuccia Prada, Giuliana Benetton, Isabella Seragnoli, Marina Berlusconi, Annalisa Doris, Marina Prada, Sabrina Benetton, Eleonora Berlusconi, Barbara Berlusconi, Barbara Benetton e Susan Carol Holland.