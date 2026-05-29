Alla scoperta di tutti i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il 2026: le loro storie

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato i nuovi Cavalieri del Lavoro, assegnando loro l’onorificenza che ogni anno va agli imprenditori italiani che si sono distinti nei settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’attività creditizia e assicurativa.

Le storie dei Cavalieri del Lavoro scelti da Mattarella

L’elenco dei nuovi Cavalieri del Lavoro scelti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel 2026 si apre Vincenzo Andronaco che partendo dalla Sicilia per lavorare come operaio edile in Germania, ha aperto un negozio di frutta e verdura ad Amburgo, per poi creare un gruppo che commercializza specialità gastronomiche italiane con svariati centri di distribuzione, supermercati e qualcosa come trecento dipendenti.

Antonio Gozzi è a capo di Duferco, gruppo dell’acciaio e dell’energia con sei stabilimenti tra Italia, Francia e Danimarca; Giorgio Marsiaj ha fondato Salbet che produce cinture di sicurezza e fornisce ben sette team di Formula 1, realizzando anche i sistemi di ritenuta per la stazione spaziale internazionale.

Lorenzo Delladio guida La Sportiva di Ziano di Fiemme, leader nel settore delle scarpe da arrampicata e degli scarponi da montagna; Marina Cvetic è tra i principali produttori di Montepulciano con la Masciarelli Tenuta Agricole di San Martino sulla Maruccina, provincia di Chieti; Giacomo Ponti è presidente dell’omonima azienda di famiglia fondata nel 1787, tra i principali operatori italiani nella produzione di aceti, condimenti e conserve vegetali.

Gioconda Gritti è la fondatrice del ristorante ‘Da Vittorio’ a Brusaporto insieme al marito Vittorio Cerea: i due hanno contribuito a trasformare il locale in un punto di riferimento della ristorazione, arrivando fino alla conquista di Tre Stelle della Guida Michelin. Giuseppina Vitale è la fondatrice, con il consorte, di Prezzemolo & Vitale, bottega di di Palermo che è cresciuta a livello internazionale, espandendosi anche a Londra e nell’e-commerce.

Ambrogio Invernizzi è il presidente dell’azienda casearia Inalpi, mentre Michela Pallini guida l’azienda di distillati della famiglia; Bruno Piraccini è cofondatore di Orogel, cooperativa agricola di Cesena leader dalla semina ai surgelati; Sabato D’Amico è alla guida della D&D di Pontecagnano Faiano, azienda di famiglia di conserve alimentari. Roberto Coin ha fondato l’omonima azienda artigiana orafa che esporta in sessanta Paesi.

Tra i nuovi cavalieri nominati da Mattarella troviamo anche Katia Da Ros, amministratore delegato di Irinox, impresa specializzata in quadri elettrici; Matterino Dogliani, fondatore e presidente di Finic, società attiva nella progettazione, realizzazione e gestione di opere infrastrutturali e industriali in Italia e all’estero; Giuseppe Fontana, presidente dell’azienda di famiglia leader mondiali nella produzione di viteria e bulloneria; Sergio Fontana, attiva nella produzione e distribuzione di materie prime per i settori farmaceutico, cosmetico e alimentare.

Giorgio Girondi è presidente di Ufi Filters, azienda attiva nella realizzazione di tecnologie di filtrazione per i settori automotive, aerospaziale e nautico; Giangiacomo Ibba è presidente dell’azienda di famiglia fondata leader nella distribuzione all’ingrosso di generi alimentari; Carlo Lastrucci riveste il ruolo di presidente di Powersoft, azienda attiva nella progettazione e produzione di sistemi di amplificazione audio e di trattamento del segnale; Elisabetta Moro ha fondato insieme al marito PFM, azienda che si occupa di progettazione e produzione di macchine automatiche e sistemi di packaging per i settori alimentare, chimico e farmaceutico.

Giancarlo Negro è amministratore delegato di Links Management and Technology, capogruppo di sette società specializzate in sviluppo software e servizi IT per la trasformazione digitale di banche, pubblica amministrazione e imprese; Alberto Sorbini è a capo di Enervit, azienda oggi specializzata nella ricerca e nella produzione di integratori per attività sportive e nella nutrizione funzionale; Marco Trombetti è amministratore di Translated, piattaforma di traduzioni online che oggi è tra i principali operatori globali nelle soluzioni linguistiche basate sull’intelligenza artificiale; Patrizia Zucchi è amministratore delegato di Socogas, gruppo attivo nell’approvvigionamento, distribuzione e vendita di GPL, energia elettrica e carburanti, per privati e imprese.

Tutti i Cavalieri del Lavoro 2026