I 61 miliardari italiani nel 2025: chi sono e quanti soldi hanno

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

I miliardari italiani sono 61 nel 2025: il dato è emerso dall’annuale Ubs Billionaire Ambitions Report dedicato alle personalità più ricche al mondo. Rispetto all’anno precedente è sceso di una unità il numero di chi vanta almeno un miliardo di dollari nel nostro Paese.