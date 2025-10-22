Chi sono i 100 manager scelti da Forbes come leader nel 2025: le figure che “guidano le loro aziende con attenzione all’innovazione, alla sostenibilità e al fattore umano”.

Oltre a quelli presenti nella gallery, troviamo: Marcello Acquaviva, Presidente e managing director di Brother Italia; Muhannad Al Salhi, Ceo di Engel & Völkers Italia; Andrea Amoretti, Managing director Italy di P3 Logistic Parks; Fedele Angelillo, Ceo di Mack & Schuhle Italia; Silvia Bacchi, Ceo di Lineapelle; Manfredi Barbera, Amministratore unico di Manfredi Barbera & Figli; Flavian Basile, Presidente di Offtec; Claudio Bassoli, Presidente e amministratore delegato di Hpe Italia; Marco Bertola, Ceo di Fosber; Giuliano Bratko, Ceo di Alba; Franco Caimi, Ceo di Caimi Brevetti; Letizia Cantini, Ceo, general manager e partner di Svicom; Andrea Carboni, Country manager di Celonis; Nicola Cardillo, Ceo di Carnico; Gianluca Castellini, Ceo di Smurfit Westrock Italy; Burak Celet, Ceo di Desa Nineteenseventytwo e Desa Internazionale; Remo Chiodi, Direttore generale per l’ippica del Mef; Alessandro Colombo, General manager di Chateau d’Ax; Giulio Colombo, Ceo di Colmar; Tommaso Corsini, Ceo di Wim; Fausto Cosi, Amministratore delegato di Irplast; Augusto Cosulich, Presidente e ceo di Fratelli Cosulich; Letizia D’Amato, Founder e presidente di DigithON; Giovanni De Mare, Ceo Italia di Alliance Bernstein; Francesco Di Ciommo, Ceo di FDC Consulting Digital ESG; Francesca Fiore, Owner di The Ritual Club Baia Sardinia; Leonardo Forzoni, General manager e presidente di Canon Medical Systems Italy; Fabio Fritelli, Managing director di Nextchem; Samuele Frosio, Ceo di Rsg Group Italia; Alessandro Gallo, General manager di Castello di Albola e Rocca Di Montemassi; Carlo Garuccio, General manager di UnipolTech; Stefano Ghidini, Ceo & founder di C2 Group; Andrea Ghirardi, Ceo & president Europe di L-Nutra; Marco Giletta, Vice president sales applications – continental Europe di Oracle; Antonio Giordano, Co-ceo di Idealista Italia; Giulia Giuffrè, Board member & sustainability ambassador di Irritec; Arianna Gregis, Head pharmaceuticals di Bayer Italia; Alessandro Grosso, Country manager di Byd & Denza; Joanne Jervis, Managing director & head of specialty business division di Daiichi Sankyo Italia; Paola Elena Lanati, Ceo di Lionhealth; Francesco Libutti, Presidente di Fondo Pensione Agenti di Assicurazione; Serafino Lo Piano, Ceo di Metro5; Beatrice Lucchese, Chief commercial officer e project director di Florim; Antonella Lupica, Managing director di Golin Italy; Antonio Mancuso, Presidente di Mancuso Holding; Enrico Manzi, Ceo & founder di YouKnow!; Gianluca Maruzzella, Ceo di Indigo.ai; Alessandra Marzari, Presidente di Consorzio Vero Volley; Nicola Marzaro, Ceo di Sirman; Tommaso Mazzanti, Ceo di All’Antico Vinaio; Gianluca Melani, Ceo & co-founder di Wide Group; Augusto Mensi, Ceo di Lucchini Rs; Maria Teresa Minotti, Vice president & gm Southern Europe di PayPal; Francesco Misurelli, Built-in growth leader Europe & managing director Italia di Beko; Vincenzo Monetti, Founder e ad di Monetti Holding; Franco Morando, Direttore generale di Montalbera; Sauro Mostarda, Ceo di Lokky; Giovanni Musso, Ceo di Irem; Giovanni Notarbartolo Di Furnari, General manager di Tvs Motor Italia; Maria Bruna Olivieri, Country manager di Unieuro; Mara Panajia, Presidente e general manager di Henkel Italia; Federico Panzieri, Fondatore e direttore generale di Innate; Paolo Parmeggiani, Emea director of countries e country managing director Italy di Salomon; Fabio Pecora, Founder e general manager di Materia 2.0; Filippo Perissinotto, Presidente di Art Events; Francesco Pettenon, Ceo di Fila Solutions; Andrea Pettinelli, Ceo di Gruppo Fibonacci; Roberto Pierucci, Ceo di Rcr Cristallerie Italiane; Leonardo Polli, Presidente di Miti – Manifattura Italiana Tessuti Indemagliabili; Emilio Pozzi, Amministratore delegato di On Location Italia; Alessandro Puliti, Ad e direttore generale di Saipem; Adolfo Rebughini, Dg di Veronafiere; Massimo Romani, Group ceo di Argea; Pietro Salini, Ceo di Webuild; Stefano Scalera, Ad di Invimit; Eugenio Scotto, Ceo di One Shot Agency; Gianfranco Sorasio, Ceo di eViso; Luca Sorbara, Head of Italy di Segro; Francesco Soro, Direttore generale dell’economia del Mef; Nicoletta Spagnoli, Ceo di Luisa Spagnoli; Giuseppe Strollo, Ceo e founder di Excursus Group; Filippo Surace, Ceo di Cube Labs; Giovanni Tamburi, Fondatore, presidente e ceo di Tip; Alberto Tavano Colussi, Ceo di Euro&Promos; Marco Toro, Presidente e amministratore delegato di Nissan Italia; Emanuela Trentin, Ad e direttore generale di Veolia Italia; Rosanna Ungaro, Direttore generale di Drug Italia; Alberto Vacchi, Ceo di Gruppo Ima; Duccio Vitali, Ceo di Alkemy; Viktoria Wasilewski, Country manager di Prime Video Italia.