Chi sono gli italiani presenti nella lista dei 30 Under 30 Europe di Forbes nel 2026 riservata ai giovani più promettenti del Vecchio Continente

Si rinnova l’appuntamento con la lista 30 Under 30 Europe di Forbes che ogni anno indica i trenta giovani più promettenti del Vecchio Continente in vari settori, dall’arte alla medicina, passando per la finanza, il marketing e anche l’intelligenza artificiale, novità assoluta dell’edizione 2026.

Angelina Mango tra gli Under 30 più influenti d’Europa

A rappresentare l’Italia nella categoria Entertainment della lista 30 Under 30 Europe di Forbes troviamo Angelina Mango, cantante che ha trionfato al Festival di Sanremo del 2024 con il brano “La noia”, portato poi anche all’Eurovision Song Contest dello stesso anno, andato in scena a Malmo, in Svezia.

Dopo Angelina Mango che Forbes aveva già inserito nell’elenco dei migliori talenti Under 30 italiani del 2024, troviamo tre rappresentati del nostro Paese nella categoria Art & Culture, a cominciare da Rosanna Elettra, fotografa e stilista principale di Femi Koleoso per il tour americano dei Gorillaz, attualmente creatrice di immagini incentrate sullo sguardo femminile per moda, musica e cultura.

Nel 2025 Rosanna Elettra è stata la fotografa ufficiale della campagna di punta di Spotify Wrapped, fotografando artisti del calibro di Lewis Capaldi, Jade Thirlwall e PinkPantheress. Stessa categoria per Mauro Auzinger, fondatore con Tristan Flint di Marna, azienda di tè moderna nata a Londra con l’obiettivo di reinventare il tè freddo, partendo da un metodo di infusione in un semplice secchio da cucina. Il marchio è cresciuto fino a raggiungere oltre mille punti vendita e rivenditori, generando un fatturato di oltre 500.000 dollari nel 2025.

Per la categoria Art & Culture troviamo anche lo stilista Francesco Murano, fondatore e creatore dell’omonimo marchio di abbigliamento femminile. Vincitore del premio Camera Nazionale della Moda Italiana, ha vestito star internazionali come la top model Gisele Bundchen, le cantanti Katy Perry e Beyoncé e l’attrice Zendaya, quest’ultima tra i protagonisti del nuovo film di Christopher Nolan ‘The Odissey’ girato anche in Italia.

La novità di quest’anno è rappresentata dalla categoria AI dedicata all’intelligenza artificiale. Tre gli italiani presenti: Riccardo Maggioni, Federico Martelli, Camilla Mazzoleni, fondatori di Forgis, azienda che sviluppa software per aiutare le fabbriche a operare in modo più efficiente.

Danny Calovi, fondatore di Mountain Maps, piattaforma che rivoluziona il modo in cui le persone esplorano la natura, è stato inserito nell’elenco di Forbes alla voce Sports & Games: la sua piattaforma offre agli utenti dei consigli personalizzati in tempo reale per le avventure in montagna, dando così la possibilità di vivere un’esperienza unica.

Per la categoria Media & Marketing troviamo Gabriele Franco e Cristian Nozzi, cofondatori di Cassandra, startup che automatizza i budget di marketing per le aziende. Tra gli italiani inseriti nella lista degli Under 30 più influenti di Forbes in Europa nel 2026 troviamo Stefano Mercaldo nella sezione Finance, Edoardo Altamura, Angelica Iacovelli e Fabio Falcioni nella categoria Science & Healthcare, Mattevo Siamara per Manufacturing & Industry e Alexander Valtingojer per Social Impact.

L’elenco completo degli italiani Under 30 più influenti in Europa

Entertainment

Angelina Mango

Art & Culture

Rosanna Elettra

Francesco Murano

Mauro Auzinger

Sports & Games

Danny Calovi

AI

Riccardo Maggioni

Federico Martelli

Camilla Mazzoleni

Media & Marketing

Gabriele Franco

Cristian Nozzi

Finance

Stefano Mercaldo

Science & Healthcare

Edoardo Altamura

Angelica Iacovelli

Fabio Falcioni

Manufacturing & Industry

Matteo Vismara

Social Impact