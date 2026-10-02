Chi sono i conduttori tv più amati in Italia: la classifica
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La nuova indagine condotta dal comunicatore Filippo Poletti e Business Intelligence Group ha svelato chi sono i conduttori tv più amati d’Italia.
La ricerca ha reso noti anche i volti televisivi del passato che sono rimasti maggiormente nel cuore degli spettatori del nostro Paese: il 42% ha indicato Fabrizio Frizzi come il conduttore che più di tutti è stato capace di diffondere uno stile moderato e rispettoso, piazzandosi davanti a Corrado (24%) e Raimondo Vianello (20%).
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