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Chi sono i conduttori tv più amati in Italia: la classifica

4 min di lettura

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

La nuova indagine condotta dal comunicatore Filippo Poletti e Business Intelligence Group ha svelato chi sono i conduttori tv più amati d’Italia.
La ricerca ha reso noti anche i volti televisivi del passato che sono rimasti maggiormente nel cuore degli spettatori del nostro Paese: il 42% ha indicato Fabrizio Frizzi come il conduttore che più di tutti è stato capace di diffondere uno stile moderato e rispettoso, piazzandosi davanti a Corrado (24%) e Raimondo Vianello (20%).

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