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Chi sono i 100 Top Manager del 2026 secondo Forbes

5 min di lettura

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Chi sono i migliori manager italiani? A rivelarlo è la lista dei 100 Top Manager stilata da Forbes Italia: contiene il meglio delle figure che guidano le aziende più importanti del Paese.

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