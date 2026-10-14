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Chi sono i 100 Top Manager del 2026 secondo Forbes
Chi sono i migliori manager italiani? A rivelarlo è la lista dei 100 Top Manager stilata da Forbes Italia: contiene il meglio delle figure che guidano le aziende più importanti del Paese.
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