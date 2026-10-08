Chi ha più soldi in banca: la classifica di regioni e province

Un’elaborazione svolta da Isnec e Withub sui dati ufficiali della Banca d’Italia, aggiornati al mese di maggio del 2026, e pubblicata dal ‘Corriere della Sera’, rivela quali sono le regioni e le province d’Italia con la media più alta di soldi in banca, in base alla quota di depositi bancari pro capite. La media italiana si attesta a 19.812 euro a cittadino, il 4,3% in più rispetto al 2021.

Dei dati dell’analisi che hanno visto una tendenza al risparmio in aumento nel nostro Paese ha parlato così Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili: “L’aumento del risparmio, per tradursi in sviluppo, deve essere accompagnato da strumenti capaci di indirizzare queste risorse verso investimenti produttivi, occupazione e crescita dei territori. Senza maggiori opportunità produttive, accesso al credito e politiche capaci di sostenere imprese e occupazione, l’incremento dei depositi rischia di non produrre effetti duraturi sulla crescita e sulla riduzione degli squilibri territoriali”.