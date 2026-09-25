Chi guadagna di più in Italia, i lavori con gli stipendi più alti

Quali sono le figure professionali che guadagnano di più in Italia? A rivelarlo è il nuovo rapporto sulle spese pubbliche e sulle entrate di Itinerari previdenziali, presentato al Cnel in occasione delle celebrazioni per l’80esimo anniversario di Cida: sono state prese in esame le dichiarazioni dei redditi presentate nel nostro Paese riferite all’anno 2024.