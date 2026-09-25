Questo sito contribuisce all’audience di

Virgilio InItalia

Chi guadagna di più in Italia, i lavori con gli stipendi più alti

5 min di lettura

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Quali sono le figure professionali che guadagnano di più in Italia? A rivelarlo è il nuovo rapporto sulle spese pubbliche e sulle entrate di Itinerari previdenziali, presentato al Cnel in occasione delle celebrazioni per l’80esimo anniversario di Cida: sono state prese in esame le dichiarazioni dei redditi presentate nel nostro Paese riferite all’anno 2024.

SCELTI PER VOI:

 

Più letti

 

POTREBBE INTERESSARTI