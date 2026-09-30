A Villa Certosa, in Sardegna, è andato in scena un pranzo in ricordo di Silvio Berlusconi nel giorno in cui avrebbe compiuto 90 anni: chi c'era

A Villa Certosa, storica residenza estiva in Sardegna di Silvio Berlusconi, è andato in scena un pranzo in ricordo dell’ex Presidente del Consiglio nel giorno in cui avrebbe compiuto 90 anni.

Pranzo per Silvio Berlusconi a Villa Certosa: chi c’era

A Villa Certosa per ricordare Silvio Berlusconi nel giorno in cui avrebbe compiuto 90 anni si sono riuniti i figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi, insieme ai rispettivi coniugi e ai quindici nipoti del Cavaliere. A organizzare l’evento sarebbe stato il figlio minore Luigi, ideatore della commemorazione: presente anche la madre Veronica Lario.

Oltre ai familiari, all’incontro hanno partecipato anche i collaboratori di lungo corso dell’ex Premier e le figure ai vertici delle società collegate alla famiglia Berlusconi: come riportato da ‘MilanoToday’, tra i presenti figuravano Fedele Confalonieri, Gianni Letta e Adriano Galliani. Al tavolo anche Marta Fascina, l’ultima compagna di Silvio Berlusconi.

Tra gli invitati si segnalano, inoltre, il sottosegretario alla difesa Matteo Perego di Cremnago che potrebbe essere il candidato di Forza Italia alla carica di Sindaco di Milano, e il Presidente dell’Aci Geronimo La Russa. Il pranzo privato si è concluso con la celebrazione di una messa in suffragio del Cavaliere.

Il pranzo è andato in scena a Villa Certosa, quella che è stata per anni la residenza estiva in Sardegna di Silvio Berlusconi: la villa, da tempo al centro di numerose voci riguardo una possibile cessione, sarebbe stata venduta nei mesi scorsi allo sceicco qatariota Al Thani.

Il ricordo per i 90 anni dalla nascita di Berlusconi

Sull’account Twitter ufficiale del Milan, è stata pubblicata una foto di Silvio Berlusconi portato in trionfo dai giocatori rossoneri dopo la vittoria della prima Coppa dei Campioni della sua era, arrivata nel 1989 in finale contro la Steaua Bucarest. A corredo della foto la scritta: “Silvio Berlusconi, un nome per sempre parte della nostra storia”.

Una foto dell’ex Premier è stata pubblicata sui social anche dagli account ufficiali di Forza Italia, il partito politico fondato dal Cavaliere: “Tanti auguri Presidente, sempre con noi – si legge nel post di FI – oggi sarebbero stati 90, auguri Presidente”.

A Napoli gli esponenti campani di Forza Italia si sono ritrovati al Teatro Mediterraneo di Fuorigrotta per rendere omaggio a Silvio Berlusconi nel giorno in cui avrebbe compiuto 90 anni. Con loro anche il senatore Maurizio Gasparri, il quale ha ricordato così l’ex Presidente del Consiglio:

“Non vogliamo ricordarlo con tristezza, anche se ci manca – le parole di Gasparri riportate da ‘NapoliToday’ – ma vogliamo mostrare come Silvio Berlusconi sia ancora moderno. Ha cambiato l’Italia, è stato il fondatore del centrodestra, ha unito e vinto elezioni con un’idea netta anche se moderata”.

Antonio Tajani, Ministro degli Esteri, Vice Presidente del Consiglio e Segretario Nazionale di Forza Italia, da Bruxelles si è espresso così in ricordo di Silvio Berlusconi: “Lo abbiamo ricordato qui al Parlamento Europeo con la presidente Roberta Metsola, con il presidente del Partito Popolare Manfred Weber, con tutta la delegazione di Forza Italia – si legge su ‘ItalPress’ – “abbiamo ricordato soprattutto Berlusconi l’europeista, ma non soltanto, Berlusconi l’occidentale, perché considerava l’Europa indissolubilmente legata all’America. Era l’Occidente della libertà, dove la persona è al centro, dove ogni uomo può realizzare i propri sogni e lo Stato è al servizio della persona”.