Chi è Sarah Maria Rizea, la nuova Miss Italia 2026 eletta al termine della finale del concorso andata in scena presso il Castello di Santa Severa

Sarah Maria Rizea è la nuova Miss Italia 2026: è stata incoronata al termine della finale del concorso andata in scena presso la splendida location del Castello di Santa Severa.

Eletta la nuova Miss Italia: Sarah Maria Rizea

A trionfare è stata la diciottenne ligure arrivata alle finali del Concorso con il titolo di Miss Liguria: sul podio anche Michela Meli (Miss Lazio) e Sara Genova, Miss Calabria.

La Liguria torna così a trionfare a Miss Italia dopo più di cinquant’anni: l’ultima volta era accaduto nel 1975, quando a trionfare fu Livia Iannoni. Sarah Maria Rizea succede nell’albo d’oro del concorso a Katia Buchicchio, eletta la più bella d’Italia nel 2025, a Ofelia Passponti vincitrice nel 2024 e Francesca Bergesio, incoronata l’anno precedente.

Nata a Moncalieri ma residente a Vado Ligure, Sarah è una sportiva, atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato e a proposito della sue attività, ha dichiarato: “Pratico nuoto artistico, sono nella nazionale assoluta e mi alleno nella Rari Nantes Savona. Ho vinto parecchie medaglie, sia a livello nazionale che internazionale. In tutto credo siano quasi cento”.

Patrizia Mirigliani, madrina del concorso Miss Italia, ha commentato così la vittoria di Sarah Maria Rizea: “Il titolo torna in Liguria per la quinta volta: era da un po’ di anni che la regione non vinceva – le parole della Mirigliani dopo la finale al Castello di Santa Severa riportate dal ‘Corriere della Sera’ – inoltre, che la vincitrice sia una sportiva delle Fiamme Oro, una ragazza piena di interessi, simpatica e graziosa, voluta bene dalle colleghe, è motivo di grande orgoglio”.

Chi è Sarah Maria Rizea, Miss Italia 2026

La nuova Miss Italia 2026, Sarah Maria Rizea, come detto è nata a Moncalieri in provincia di Torino ma risiede a Vado Ligure, in provincia di Savona: i genitori provengono dalla Romania e proprio a loro ha dedicato un pensiero speciale dopo la vittoria.

“Dedico la vittoria alla mia famiglia, che mi ha sostenuto dal primo giorno, in particolare alla parte della mia famiglia che mi guarda da lì” ha dichiarato la nuova Miss Italia. Sportiva nell’anima, Sarah è tesserata con le Fiamme Oro della Polizia di Stato nel nuoto artistico.

Nel suo curriculum sportivo vanta molti successi: ha collezionato un centinaio di medaglie tra cui un argento europeo nel duo misto tecnico ottenuto nel 2024, un bronzo ai mondiali giovanili di Lima e quattro podi in Coppa del Mondo.

La carriera è iniziata presso l’Acquatica di Torino per poi proseguire nelle varie competizioni internazionali. La prima convocazione in Nazionale risale al 2021, un’emozione ancora scolpita nella sua mente: “Ricordo ancora l’emozione indescrivibile – ha raccontato Sarah – il cuore a mille e le lacrime di gioia. In quell’estate ho capito che ogni singolo sacrificio, ogni sveglia all’alba e ogni ora di allenamento, ne erano valsi la pena”.

Nel 2026 è stata convocata per gli europei di Parigi, dove era la prima riserva di Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero, titolari del duo femminile. A proposito della sua attività sportiva, Sarah ha dichiarato: “L’agonismo mi ha formato profondamente, insegnandomi il valore della disciplina, del lavoro di squadra e del continuo superamento dei propri limiti. Portare questa mentalità a Miss Italia significa dimostrare che la vera bellezza nasce dalla forza di volontà e dalla passione”.