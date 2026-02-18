Chi è Lara Sansone, attrice e proprietaria del Teatro Sannazzaro di Napoli devastato da un incendio nella notte tra il 16 e il 17 febbraio 2026

Napoli è ancora sconvolta per l’incendio che ha bruciato il Teatro Sannazzaro nel quartiere di Chiaia, privando la città di uno dei suoi simboli culturali. Un dramma per la proprietaria del teatro, Lara Sansone, che facendosi forza è riuscita ad annunciare ai cronisti la volontà di tornare più forti di prima.

Chi è Lara Sansone, attrice proprietaria del Teatro Sannazaro di Napoli

Quello di Lara Sansone è un volto noto al pubblico televisivo: ha interpretato il personaggio di Bice Cerruti della celebre fiction ‘Un posto al sole’. La sua attività al Sannazzaro è iniziata da piccola, quando il teatro era ancora a conduzione familiare.

Nipote di Luisa Conte, storica prima donna di Eduardo De Filippo, alla morte della nonna fu proprio Lara Sansone a rilevare il Sannazzaro, portando avanti la sua tradizione insieme al marito Sasà Vanorio. In un’intervista al ‘Corriere della Sera’, l’attrice ricordò: “Studiavo a Londra per l’università ma dopo la morte di nonna ho dovuto aiutare mamma a portare avanti il teatro. C’era chi non si fidava ma ce l’abbiamo fatta”.

Fu proprio Lara ad avere l’idea di mettere i tavolini al posto delle poltrone in platea e far rivivere il caffè chantant, scelta che si è rivelata un successo immediato. Rilevare il teatro ha cambiato per sempre la vita delle sorelle Sansone che a un certo punto aveva intrapreso strade diverse dalla recitazione.

Lara, come detto, stava studiando in Inghilterra ma nel momento in cui bisognava salvare il teatro si è rimboccata le maniche, imparando a diventare imprenditrice. Insieme ai suoi familiari ha risollevato le sorti del Sannazzaro, facendolo diventare un punto di riferimento nell’ambiente teatrale.

La stagione in corso era già tutta esaurita, con spettacoli previsti già per il prossimo fine settimana: l’incendio è stato un duro colpo per i proprietari, oltre ad aver privato la città di un prezioso centro culturale.

La promessa, tornare più forti di prima

La speranza di tutti è che il palcoscenico del Teatro Sannazzaro possa tornare presto a ospitare gli artisti che si sono succeduti nel corso degli anni. La stessa Lara Sansone ha lanciato un messaggio di speranza: ai cronisti ha voluto rassicurare tutti, annunciando la volontà di tornare più forti di prima.

Lucio Pierri, attore che fa parte della compagnia stabile del teatro partenopeo, ha raccontato che dopo un primo momento di sconforto, è stata proprio Lara Sansone a ricompattare il tutto: “Ci sta dando la forza e ci ha detto a chiare lettere che ripartiremo subito. Il Sannazzaro non è solo un teatro, è un simbolo di Napoli e noi ritorneremo”.

Mentre vanno avanti le indagini per accertare la natura dell’incendio, sono già arrivate le prime proposte di aiuto al teatro: il Sannazzaro avrebbe dovuto ospitare il premio Parthenope che celebra le eccellenze culturali, imprenditoriali e artistiche di Napoli e tra i premiati è stata manifestata la volontà di costituire un comitato per la ricostruzione del teatro.

Ad annunciarlo sono stati il Consigliere Comunale di Napoli, Gennaro Demetrio Paipas, e il segretario di Napoli Made, Gaetano Giudice: “É stata scritta una pagina triste della nostra città, avremmo dovuto celebrare al Teatro Sannazaro le eccellenze culturali, imprenditoriali, artistiche che traghettano Napoli in Italia e nel mondo, ma siamo ben lieti di sapere dalla gran parte dei nostri premiati che c’é la volontà di costituire un comitato per la ricostruzione del teatro”.