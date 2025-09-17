Chi è Katia Buchicchio, Miss Italia 2025: vanta già un record

Chi è Katia Buchicchio Miss Italia 2025 e perché la sua vittoria rappresenta un record storico nella storia del concorso nazionale di bellezza

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Nella serata di lunedì 15 settembre si è svolta la finale di Miss Italia 2025 al PalaSavelli di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. L’evento, tornato in diretta televisiva, ha riunito quaranta finaliste provenienti da tutta Italia e ha visto la proclamazione della nuova reginetta del concorso.

Chi è Katia Buchicchio e cosa sapere sulla nuova Miss Italia 2025

L’86ª edizione di Miss Italia si è conclusa con il trionfo di Katia Buchicchio, incoronata al PalaSavelli di Porto San Giorgio dopo un percorso che l’ha vista concorrere con il titolo di Miss Basilicata. Diciottenne di Anzi, piccolo comune in provincia di Potenza, Katia è alta 1,75, si è diplomata al liceo scientifico e ha appena iniziato gli studi in Odontoiatria e protesi dentaria.

Accanto a lei sul podio sono salite Fanny Tardioli, Miss Umbria, e Asia Campanelli, Miss Marche, mentre la fascia è passata dalle mani di Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024. La proclamazione è arrivata al termine di una serata scandita da prove di canto, ballo e passerella, condotta da Nunzia Di Girolamo e conclusa con l’incoronazione affidata a Francesca Pascale, presidente della giuria.

La vittoria di Katia si inserisce in una storia lunga oltre ottant’anni: il concorso, nato nel 1939 come Miss Sorriso, ha attraversato epoche e trasformazioni mantenendo un posto nell’immaginario collettivo italiano. Da Dino Villani a Enzo e Patrizia Mirigliani, Miss Italia ha raccontato i cambiamenti della società e lanciato figure diventate celebri, da Lucia Bosè e Gina Lollobrigida a Sofia Loren, Stefania Sandrelli, Anna Valle e Miriam Leone. L’edizione 2025 ha segnato anche il ritorno in diretta televisiva, trasmessa su RaiPlay e in eurovisione su RTV San Marino.

Al di là del titolo, il profilo della nuova Miss si è arricchito di dettagli personali che hanno colpito la giuria e il pubblico: la giovane lucana ha raccontato la sua passione per il ricamo e il cucito, arti di famiglia tramandate dalle nonne e dalle zie, e ha dedicato la vittoria al padre Antonio, che l’ha accompagnata in ogni tappa. Come riportato sul ‘Corriere della Sera’, Patrizia Mirigliani l’ha descritta come “Una ragazza semplice, della porta accanto”, sottolineando l’immagine di autenticità che l’ha distinta.

Qual è il record di Miss Italia 2025

Non uno soltanto, ma ben due record hanno reso speciale l’elezione di Katia Buchicchio. Il primo riguarda la sua terra: in oltre ottant’anni di storia, la Basilicata non aveva mai conquistato la fascia di Miss Italia. Con la vittoria del 2025 la regione ha visto salire sul gradino più alto del podio la sua prima reginetta.

La stessa Katia ha sottolineato il valore di questo traguardo dichiarando: “Continuerò gli studi e lavorerò per tenere alto il nome della mia Regione, che sono orgogliosa di rappresentare, così come sono onorata di questo titolo”.

Il secondo primato è più personale e ha incuriosito il pubblico: la nuova Miss è la prima incoronata con l’apparecchio dentale. Un dettaglio che non era mai comparso prima nella storia del concorso e che Patrizia Mirigliani ha notato al momento della fascia. Infatti ha detto: “Una cosa che ho notato quando le ho messo la fascia, non si era mai visto. Ma va bene”.