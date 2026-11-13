Jessica Rosval, chef di origini canadesi che lavora Al Gatto Verde di Bottura, ha preso la seconda stella michelin nella nuova edizione della Guida

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La chef canadese Jessica Rosval è alla guida di Al Gatto Verde, il ristorante di Massimo Bottura e Lara Gilmore nella campagna modenese. Con la Guida Michelin Italia 2027, il locale ha conquistato la seconda stella, aggiungendo un nuovo riconoscimento a un percorso già segnato da premi internazionali e da una cucina in cui il fuoco e le storie personali hanno un ruolo centrale.

Jessica Rosval, la chef che ha ottenuto 2 stelle Michelin

Nata a Montréal nel 1985, Jessica Rosval si è avvicinata al mondo del cibo da molto giovane. Dopo la formazione nella cucina francese classica e le prime esperienze professionali in Canada, nel 2013 è arrivata in Italia ed è entrata nella brigata dell’Osteria Francescana di Massimo Bottura. Rosval ha lavorato come chef de cuisine a Casa Maria Luigia, il progetto che Bottura gestisce con la moglie Lara Gilmore. Poi, nel 2023 è diventata la chef di Al Gatto Verde, ristorante aperto sempre dalla coppia alle porte di Modena.

Come spiega il ‘Corriere della Sera’, nel corso degli anni Jessica Rosval ha ricevuto diversi riconoscimenti. Prima ha ottenuto una stella Michelin al Gatto Verde, poi Rosval ha ottenuto il riconoscimento dei Tre Coltelli nella guida dei The Best Chef Awards 2025. A questi si aggiunge il premio Best Female Chef di The World’s 50 Best Restaurants che l’ha incoronata miglior chef donna. In questi giorni, poi, Jessica Rosval ha ottenuto un altro grande successo: la Guida Michelin Italia 2027 ha annunciato la seconda stella per il ristorante modenese Al Gatto Verde. Altri ristoranti che sono passati alle due stelle quest’anno sono Pascucci al Porticciolo e Orma Roma.

Accanto al lavoro in cucina, Rosval è molto attiva anche nei progetti sociali. La chef, infatti, è cofondatrice dell’Association for the Integration of Women, un progetto che offre formazione culinaria a donne migranti a Modena e ha contribuito alla nascita di Roots, ristorante sociale nel centro della città.

Al Gatto Verde, il ristorante di Jessica Rosval a Modena

Al Gatto Verde si trova all’interno della tenuta di Casa Maria Luigia, in Stradello Bonaghino, a San Damaso, nel territorio di Modena. Il ristorante, ideato sempre da Massimo Bottura e Lara Gilmore e inaugurato nel 2023, sorge a fianco della loro Acetaia Maria Luigia. La sua posizione in campagna e il legame con la tenuta offrono alla chef un ambiente dove è possibile rifornirsi di ingredienti stagionali e materie prime locali.

Il menu degustazione attualmente pubblicato dal ristorante si intitola “Le Fiabe” e costa 170 euro. Le portate prendono spunto da personaggi e racconti, con nomi come “Gatto Mammone” e “Pinocchio”, accanto a preparazioni che combinano ingredienti locali e tecniche contemporanee. È disponibile anche un menu alla carta, con piatti che includono bouillabaisse, tortellino, gnocchi di zucca e carni affumicate. Prezzi e proposte possono variare con il cambio delle stagioni e del menu.

Al Gatto Verde quest’anno non ha ottenuto solo una nuova stella Michelin ma ha anche confermato la Stella Verde per il suo impegno nella sostenibilità. Inoltre, il locale si è posizionato al 24° posto della classifica The World’s 50 Best Restaurants, entrando così nella lista dei migliori ristoranti al mondo. Rispetto all’anno scorso c’è stato un grande salto in avanti dato che il locale si era posizionato al 92° posto.