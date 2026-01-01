Nella notte di Capodanno 2026 da Roma a Milano si sono rincorsi tra gli ospedali d'Italia gli annunci sul primo bambino nato nel nuovo anno

Anche nel 2026, nelle prime ore del mattino del 1° gennaio diversi ospedali italiani hanno festeggiato il Capodanno con l’annuncio di nuove nascite. Da Roma a Milano, ecco chi sono i primi bambini nati in Italia nel 2026, dopo la mezzanotte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio.

Chi è il primo bambino nato nel 2026 a Roma

I primi bambini nati nel 2026 a Roma, alla Casa di Cura Santa Famiglia, sono Lavinia, Ottavia, Jiayi e Luca.

Come riportato da La Repubblica, proprio allo scoccare della mezzanotte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio sono venute alla luce in contemporanea nelle sale parto della struttura Lavinia di 3,2 kg (figlia di Camilla Carosi e Marco Palombi, 39 e 38 anni, di Colleferro) e Ottavia di 3,230 kg (figlia di Lavinia Bisceglie e Giovanni Calao, insegnanti di Cassino).

Pochi attimi dopo, in un’altra sala parto, la coppia cinese Zheng Si e Wu Tingting ha accolto il loro secondogenito Jiayi, anche lui di 3,2 kg. A seguire è nato Luca, di 3,370 kg, secondogenito di Concetta Monteleone e Mohamed Mirzaei. Sia le mamme che i neonati stanno tutti bene.

Chi è il primo bambino nato nel 2026 a Milano

Il nuovo anno a Milano si è aperto con le prime nascite all’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi e all’Ospedale Macedonio Melloni, presidi dell’ASST Fatebenefratelli Sacco. Al Buzzi, un minuto dopo la mezzanotte, è nato il piccolo Filippo, che pesa 2,780 kg. Al Melloni, a mezzanotte e dieci minuti, ha visto la luce la piccola Isabella. Anche in questo caso, entrambi i neonati e le loro mamme sono in buone condizioni di salute.

Chi è il primo bambino nato nel 2026 nel territorio della Bat

Il primo nato del 2026 nel territorio della Bat è Gabriele, venuto alla luce un minuto dopo la mezzanotte all’Ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie: pesa 3 chili e 190 grammi ed è lungo 49 centimetri. Lui e la mamma Maria sono in ottime condizioni di salute.

Chi è il primo bambino nato nel 2026 a Torino

Samuele è il primo bambino nato del 2026 all’ospedale ostetrico-ginecologico Sant’Anna di Torino. Il piccolo è venuto alla luce alle 8,38 del mattino del 1° gennaio e pesa 2,920 chilogrammi.

Chi è il primo bambino nato nel 2026 a Brescia

A svelare chi è il primo bambino nato nel 2026 a Brescia è stato il Giornale di Brescia: Leonardo è nato all’ospedale Civile un minuto dopo la mezzanotte. Sta bene e pesa 3,362 chilogrammi. In totale, all’ospedale Civile, nella notte di Capodanno tra mezzanotte e le 7 del mattino, sono nati 7 bambini.

Particolare è la storia di Drusilla, venuta al mondo alle 3,50 del 1° gennaio nel giardino appena fuori casa, a Villa Carcina. Adesso la piccola si trova con la mamma all’ospedale Civile di Brescia.

Chi è il primo bambino nato nel 2026 a Napoli

Grande festa a Capodanno anche nella città di Napoli: si chiama Isabel e pesa 3,160 kg la prima bambina nata a Napoli e provincia nel 2026. La bimba è venuta alla luce poco dopo la mezzanotte del 1° gennaio al punto nascita dell’ospedale di Vico Equense (Asl Napoli 3 sud). La lieta notizia è stata riportata da Il Mattino.