Chi è Chris Hohn, il miliardario britannico che sta puntando sugli hotel di lusso in Italia con investimenti da milioni di dollari nel nostro Paese

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Chris Hohn è uno degli investitori britannici più ricchi e conosciuti al mondo e ora una parte dei suoi interessi finanziari guarda anche all’Italia. Attraverso TCI, il fondo da lui fondato, il miliardario ha, infatti, investito centinaia di milioni di dollari in finanziamenti legati agli hotel di lusso più prestigiosi del nostro Paese. Da Venezia a Milano, passando per Capri e il Lago di Como, l’operazione interessa destinazioni simbolo del turismo italiano di alta gamma.

Chi è Chris Hohn: carriera e patrimonio del miliardario

Sir Christopher Hohn, conosciuto soprattutto come Chris Hohn, è un investitore britannico e fondatore di The Children’s Investment Fund Management, più comunemente noto come TCI. Nato nel 1966, ha studiato all’Università di Southampton prima di conseguire un MBA alla Harvard Business School. Dopo alcune esperienze nella consulenza e nel private equity, nel 1996 è entrato nel fondo statunitense Perry Capital. La svolta è arrivata nel 2003 con la nascita di TCI, fondo con sede a Londra diventato negli anni uno dei grandi protagonisti della finanza internazionale.

Secondo il ‘Corriere della Sera’, oggi il fondo gestisce circa 77 miliardi di dollari e mantiene importanti partecipazioni anche in grandi società, tra cui Microsoft, Visa e GE Aerospace. Grazie agli investimenti, Hohn è oggi uno degli uomini più ricchi del Regno Unito. Forbes stimava a fine luglio 2026 il suo patrimonio personale in circa 11,8 miliardi di dollari, collocandolo tra gli uomini più ricchi al mondo. Accanto all’attività finanziaria, Hohn è conosciuto anche per la filantropia. Una parte dei profitti generati dalla sua società viene destinata alla Children’s Investment Fund Foundation, organizzazione impegnata in diversi progetti internazionali.

Il cuore dell’attività di TCI rimane legato soprattutto ai grandi investimenti societari. Una quota, però, riguarda anche il settore immobiliare e proprio all’interno di questa componente emerge un interesse particolare per l’ospitalità di lusso italiana. Più in generale, gli hotel italiani stanno attirando una quantità crescente di capitali internazionali. Roma, Milano, Venezia e Firenze restano le destinazioni privilegiate, ma aumenta l’attenzione anche verso altre località.

Gli investimenti di Chris Hohn negli hotel di lusso in Italia

Gli investimenti italiani di Chris Hohn hanno dimensioni importanti. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, TCI ha investito complessivamente 636 milioni di dollari in prestiti garantiti ad alberghi di lusso riconducibili al Gruppo Statuto. Non si tratta dell’acquisto diretto degli hotel. La parte più consistente dell’operazione riguarda il Danieli di Venezia, al quale è collegato un finanziamento da 392 milioni di dollari. Lo storico albergo sulla Riva degli Schiavoni, a pochi passi da Piazza San Marco, ha appena iniziato una nuova fase della propria lunga storia.

Dopo voci che parlavano di un intervento di Bill Gates, l’hotel è stato oggetto di un importante intervento di restauro e ha riaperto il 30 luglio 2026 come Danieli, Venezia, A Four Seasons Hotel. Attualmente dispone di 120 camere e suite e l’offerta sarà ulteriormente ampliata con il completamento dei lavori su Palazzo Danieli Excelsior. Un altro investimento di Hohn, pari a 132 milioni di dollari, riguarda l’Hotel Caesar Augustus di Capri. Ci sono poi 74 milioni di dollari legati al futuro Six Senses Lake Como.

Infine, 38 milioni di dollari sono collegati al Mandarin Oriental di Milano, uno degli alberghi di lusso più conosciuti del capoluogo lombardo, situato in via Andegari nel centro della città. Anche questa struttura è di proprietà del Gruppo Statuto ed è gestita da Mandarin Oriental Hotel Group. La distribuzione degli investimenti non sembra casuale. Venezia e Milano sono due delle principali destinazioni italiane per il turismo internazionale, mentre Capri e il Lago di Como sono diventati punti di riferimento del segmento di alto livello.