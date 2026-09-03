Chi è Angela Pearl: ha svelato i segreti di casa Clooney a Laglio

Dopo aver preso parte all'esclusivo garden party organizzato da George Clooney, l'astrologa Angela Pearl ha svelato alcuni dettagli di Villa Oleandra

Mentre l’estate si avvia al termine, Villa Oleandra è ancora in pieno fermento: la splendida residenza italiana di George Clooney e Amal Alamuddin, adagiata sulle sponde del lago di Como, ha da poco ospitato un esclusivo garden party che ha visto la partecipazione di molte personalità internazionali. Tra queste, anche l’astrologa Angela Pearl, una vera star del web. È stata proprio lei, attraverso alcune foto condivise su Instagram, ad aver “violato” i segreti di Villa Oleandra, che George e Amal custodiscono con grande riserbo. Scopriamo chi è.

Chi è l’astrologa Angela Pearl

Classe 1966, Angela Pearl è una famosissima astrologa che ha un grande seguito sui social. In Italia non è molto conosciuta, ma oltreoceano è una vera star, tanto da essere diventata – almeno secondo le indiscrezioni che si rincorrono sul web – un punto di riferimento per vip, imprenditori e persino qualche membro della famiglia reale (stando al “Mirror”, Meghan Markle si affiderebbe sempre alle sue previsioni). Ma chi è Angela Pearl? Nata in Ucraina, dove ha lavorato come insegnante di matematica, sin da bambina avrebbe manifestato doti di chiaroveggenza.

Dopo essersi trasferita in Australia da una sua amica, a seguito di alcuni eventi infausti come il divorzio da suo marito e l’incendio che ha distrutto la sua casa, la Pearl ha iniziato ad appassionarsi seriamente di astrologia, come da lei stessa rivelato in un’intervista a “L’Officiel”. Nel giro di poco tempo, la donna è diventata una star. Ormai si occupa di stelle da più di 25 anni, e secondo Harper’s Bazaar Vietnam è stata la prima astrologa a sfilare sul red carpet dei festival cinematografici di Cannes e di Venezia, a riprova del suo successo.

Angela Pearl è anche una vera regina dei social: su YouTube ha oltre 2,7 milioni di follower, mentre su Instagram è seguita da oltre 600mila persone. Particolarmente interessanti sono le foto che Angela condivide online, nelle quali è affiancata dai tanti vip che, probabilmente, di tanto in tanto la consultano. Tra questi spiccano proprio George Clooney e sua moglie Amal Alamuddin, che l’hanno ospitata più volte ai loro party esclusivi. L’ultimo risale a pochi giorni fa: una festa in giardino a Villa Oleandra, la maestosa dimora che l’attore hollywoodiano possiede a Laglio.

Il party esclusivo a Villa Oleandra di George Clooney

Villa Oleandra, acquistata da George Clooney nel lontano 2000, è un vero gioiello: affacciata sul lago di Como, è cinta da un bel parco che offre la massima privacy ai suoi ospiti. Qui, l’attore e sua moglie Amal trascorrono spesso lunghe settimane estive insieme alla famiglia, invitando molte personalità famose. L’ultimo fine settimana di agosto 2026, hanno tenuto un garden party esclusivo che ha visto la presenza, tra gli altri, dell’astrologa Angela Pearl. È stata lei, condividendo alcune foto su Instagram, a svelare qualche dettaglio sulla residenza italiana di Clooney.

Un giardino perfettamente curato, grandi ombrelloni rossi per proteggersi dal sole e lunghi tavoli riccamente imbanditi, con calici di cristallo e un servizio di piatti dai decori dorati: la festa tenuta dalla famiglia Clooney a Villa Oleandra si è rivelata un evento speciale. E ora la splendida tenuta sul lago di Como è momentaneamente chiusa, mentre George e Amal si stanno godendo le luci dei riflettori a Venezia per l’annuale Mostra del Cinema. Siamo sicuri, però, che la coppia tornerà a Laglio per qualche ultimo giorno di relax nella loro meravigliosa villa, prima di volare nuovamente oltreoceano.