Chi sono i 25 chef più influenti d'Italia nel 2026 per Forbes
di
Le Cantine Bellavista di Erbusco, nel cuore della Franciacorta, hanno ospitato la terza edizione del Forbes Most Powerful Chef, l’evento che celebra gli chef e le più grandi personalità della ristorazione in Italia. La serata di gala ha riunito stelle Michelin, istituzioni e partner d’eccellenza e ha visto anche la proclamazione della classifica dedicata agli chef più influenti nel nostro Paese.
POTREBBE INTERESSARTI
-
In Emilia arriva il patentino per i proprietari dei gatti
-
In Italia arriva la moneta da 6 euro: significato e quanto costa
-
Dove vive Irama: la misteriosa casa nel cuore di Milano
-
Dov'è il mare più pulito d'Italia: classifica ISPRA e SNPA 2026
-
Dove vivono Aldo, Giovanni e Giacomo: le case del trio comico
-
L'Italia ha perso un capolavoro del Trecento per un errore
-
Cucinato il pane che mangiava la mummia Ötzi: la scoperta
-
Boom di 2 euro false: come riconoscere le monete vere
-
Dov'è il mare più bello d'Italia: le spiagge Cinque Vele 2026