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Chi sono i 25 chef più influenti d'Italia nel 2026 per Forbes

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Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Le Cantine Bellavista di Erbusco, nel cuore della Franciacorta, hanno ospitato la terza edizione del Forbes Most Powerful Chef, l’evento che celebra gli chef e le più grandi personalità della ristorazione in Italia. La serata di gala ha riunito stelle Michelin, istituzioni e partner d’eccellenza e ha visto anche la proclamazione della classifica dedicata agli chef più influenti nel nostro Paese.

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