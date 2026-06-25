Chi sono i 25 chef più influenti d'Italia nel 2026 per Forbes

Le Cantine Bellavista di Erbusco, nel cuore della Franciacorta, hanno ospitato la terza edizione del Forbes Most Powerful Chef, l’evento che celebra gli chef e le più grandi personalità della ristorazione in Italia. La serata di gala ha riunito stelle Michelin, istituzioni e partner d’eccellenza e ha visto anche la proclamazione della classifica dedicata agli chef più influenti nel nostro Paese.