Chef Bruno Barbieri durante le sue vacanze elogia la cucina della Costiera Amalfitana sui social, il suo verdetto è sorprendente: “Esco pazzo!”

Bruno Barbieri è uno degli chef più celebri e amati d’Italia che ha legato la sua vita alla cucina sin da giovanissimo. Ha così collezionato esperienze importanti in Italia e all’estero e ha portato a casa, nel corso della carriera, sette stelle Michelin, un traguardo che lo rende uno degli chef più premiati del nostro Paese.

Oltre al successo dietro ai fornelli, Barbieri è diventato un volto noto anche sul piccolo schermo. Giudice storico di MasterChef Italia. Ma la sua carriera televisiva non si ferma lì, Barbieri è anche protagonista della trasmissione 4 Hotel, format originale di Sky.

In questi giorni, però, Barbieri è finito sotto i riflettori non per un nuovo piatto o per un verdetto televisivo, ma per un video che sta facendo il giro del web. Nei social lo chef ha pubblicato la sua dichiarazione d’amore alla cucina della Costiera Amalfitana, meta delle sue recenti vacanze estive.

Il video di Barbieri su Instagram: “Esco pazzo per la cucina della Costiera”

Qualche giorno di relax tra Amalfi e Atrani è bastato per conquistare definitivamente chef Barbieri, reduce da aver ideato un nuovo piatto per la vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon. Lo chef ha documentato la sua vacanza pubblicando su Instagram un video che in poche ore ha raccolto migliaia di like e condivisioni. Nelle immagini, accompagnate dalla musica di Pino Daniele, Barbieri appare sorridente mentre assaggia diversi piatti tipici della tradizione campana.

La sua reazione è stata immediata e travolgente: “Esco pazzo! Ci credo che la gente arrivi qui da tutto il mondo!”. E ancora, con la sua ironia inconfondibile, ha aggiunto: “Il motto finale è: voglio morire in Costiera davanti a un piatto di spaghetti, però!”. Parole che non sono passate inosservate, perché provenienti da un maestro della cucina che, di tavole e piatti straordinari, ne ha visti davvero tanti nella sua carriera.

Una nuova stagione di “4 Hotel” con Barbieri

Mentre il suo video conquista i social, Barbieri si prepara anche a tornare sul piccolo schermo con una nuova edizione di “Bruno Barbieri 4 Hotel”, in onda dal 7 settembre 2025 su Sky Uno e disponibile su NOW. Il format, che negli anni si è consolidato come uno dei più amati dal pubblico, rimane fedele alla sua formula vincente.

Quattro albergatori si sfidano mettendo in gioco le proprie strutture, diventando ospiti l’uno dell’altro e valutando ogni dettaglio del soggiorno, dalla camera alla colazione, fino ai servizi e al prezzo. A decretare il vincitore è proprio Bruno Barbieri, che con la sua competenza e la sua esperienza nel mondo dell’hôtellerie assegna i voti finali. Ma quest’anno non mancano le novità.

La nuova stagione, composta da otto puntate, porterà gli spettatori in un viaggio attraverso tutta Italia: dall’Isola d’Elba a Trapani, passando per L’Aquila, la Riviera di Ulisse, Bari, le colline senesi, Parma e Bergamo. Ogni episodio sarà un’occasione per scoprire non solo strutture alberghiere d’eccellenza, ma anche tradizioni locali, paesaggi e storie di ospitalità autentica.

Tra le novità di questa edizione c’è il “Barbieri Plus”, un bonus speciale di 5 punti che lo chef potrà assegnare a sua discrezione. Questo punteggio extra premierà un dettaglio, un gesto o un’attenzione particolare che renderà memorabile l’esperienza in una struttura. Una novità destinata a rendere la gara ancora più avvincente.